Bricul „Mircea“, la ceas aniversar: 75 de ani de la intrarea în serviciul Marinei!

Sâmbătă, se împlinesc 75 de ani de la intrarea în serviciul Marinei Române a Navei Școală „Mircea“. În toată această perioadă, nava a parcurs peste 300.000 mile marine, iar la bord s-au instruit mai mult de 6.000 de cadeți. „Mircea“ își sărbătorește anul acesta ziua alături de alte veliere, în portul Soci, pregătindu-se totodată pentru cea de-a doua cursă a regatei SCF Black Sea Tall Ships. La Constanța, Bricul „Mircea“ va ajunge sâmbătă, 24 mai.La bordul Navei Școală „Mircea”, alături de studenții anului al II-lea de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, execută stagiul de practică și elevii de anul I de la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”. Cei 32 de viitori tehnicieni ai Forțelor Navale, aflați sub comanda căpitan-comandorului Bogdan Aur, sunt de la specialitățile timonier și tehnică de navigație navală, artilerie navală și antiaeriană, arme sub apă și motoare și mașini navale. După ce în școală au parcurs modulele teoretice ale programei analitice, la bordul legendarului velier românesc, cei 32 de viitori maiștri militari de marină, printre care și două fete, trebuie să se familiarizeze cu tehnica aflată la bord, cu folosirea corectă a mijloacelor și materialelor de vitalitate și salvare-avarii, să învețe procedurile de căutare a supraviețuitorilor pe mare și metodele de acordare a asistenței unei nave aflate în pericol, dar să știe să completeze și principalele documente de lucru de la bordul navei - jurnalele de schelă, de bord și jurnalul de mașini.„Marinari destoinici, adevărați profesioniști“Un rol deosebit se pune în această perioadă pe identificarea principalelor elemente constructive ale osaturii navei și pe diferențierea și clasificarea aparaturii specifice de navigație aflată la bord. Și pentru că cei 32 de viitori maiștri militari de marină au șansa executării stagiului de practică la bordul NS „Mircea”, cunoașterea regulilor de lucru cu parâmele, greementul navei, manevra ambarcațiunilor cu vele, lucrul în arboradă și lucrările de matelotaj sunt alte domenii importante ale stagiului de practică. La toate ședințele practice, elevii de la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” sunt sprijiniți atât de comanda navei, cât și de maiștrii militari aflați la bord, cu care peste numai un an pot deveni colegi de activitate.„Acest stagiu de practică este foarte important pentru noi, pentru că se desfășoară în cadrul primei Regate a Mării Negre și are loc în anul în care Nava Școală «Mircea» împlinește 75 de ani. Cei 32 de elevi ai Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale «Amiral Ion Murgescu» știu că trebuie să se ridice la nivelul atâtor generații de maiștri militari instruiți la bordul acestui velier. În cei 75 de ani, la bordul navei s-au instruit marinari destoinici, adevărați profesioniști, s-au format caractere puternice, care au înfruntat vânturile și valurile mărilor și oceanelor lumii. Seriozitatea pe care o manifestă acum în stagiu, lucrul în echipă pe care îl învață la bordul navei îi vor ajuta foarte mult în cariera aleasă. Școala noastră formează tehnicienii de care Marina are nevoie”, a precizat căpitan-comandorul Bogdan Aur.