Bricul „Mircea“ îşi întinde pânzele. Îl aşteaptă o cursă celebră!

Bricul „Mircea“ își întinde pânzele. Îl așteaptă o cursă celebră!

Regata SCF Black Sea Tall Ships este un eveniment unic în lume, iar Marea Neagră îi oferă o importanță aparte, prin frumusețea locurilor. Zeci de nave maritime vor lua parte la acest concurs, iar în fiecare port în care acestea vor acosta, va fi un adevărat festival, important atât pentru marinari, cât și pentru localnici, pentru că accesul pe fiecare dintre nave este gratuit pentru orice persoană. România are onoarea de a organiza finalul competiției în portul Constanța.Competiția, la care participă, în premieră, nava școală „Mircea”, începe pe 30 aprilie. „Între 30 aprilie și 3 mai, navele vor porni către portul Varna din Bulgaria. Apoi, între 3 și 9 mai, are loc prima cursă, între Varna și Novorossiysk (Rusia). Între 12 și 14 mai, are loc croaziera de repoziționare a flotei: Novorossiysk - Soci. Apoi, până pe 18 mai, se va staționa în portul Soci din Rusia. De pe 18 și până pe 24 mai, are loc a doua cursă, între Soci și Constanța. La final, până pe 27 mai, portul Constanța va fi gazda celor mai frumoase evenimente maritime și nu numai”, au precizat reprezentanții Sail Training International. „Această competiție nautică este organizată de o celebră or-ganizație. Ei fac cele mai multe evenimente de acest gen din lume, în care sunt invitate să participe cele mai importante veliere, pe clase. Eu știu că organizatorii au vizitat și portul Constanța, dar și Varna, Novorossiysk și Soci și s-au declarat încântați. Programul este în desfășurare, însă dacă lucrurile vor rămâne în continuare periculoase în țările vecine, probabil că responsabilii vor lua notă de așa ceva. Nava «Mircea» participă la regată, fiind un velier de clasa A. În același timp, pe timpul competiției se împlinesc 75 de ani de existență a navei școală. Nu se putea să nu marcăm acest lucru prin participarea noastră la regată. De asemenea, tot ce se va întâmpla în portul Constanța, între 24 și 27 mai, se organizează în jurul acestui eveniment: nava școală «Mircea», mândria Marinei române”, a specificat Vergil Chițac, rectorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.Concerte live, vizitare de nave La Constanța, evenimentul, care va fi unul de amploare, va începe, pe 24 mai, cu sosirea navelor în portul Constanța, cu ceremonia de deschidere și vizitarea navelor de către public. De la ora 20, atmosfera va fi întreținută de o serie de artiști, care vor performa live. Duminică, 25 mai, programul începe cu vizitarea navelor, după care echipajele acestora vor organiza o paradă. Începând cu ora 18, se vor decerna premiile Regatei Mării Negre, după care vor fi susținute o serie de concerte live. Luni, 26 mai, doritorii pot vizita, din nou, navele sosite în portul Constanța din toate colțurile lumii. Ziua va fi marcată cu o ceremonie de închidere a regatei, unde cei prezenți vor putea urmări un foc de artificii. Marți, 27 mai, navele prezente la competiție vor părăsi portul Constanța.Cine organizează evenimentul Evenimentul este organizat de Sail Training International (STI), o organizație nonprofit de dezvoltare și educare a tinerilor prin cursuri și activități dedicate navigatului. Serviciile STI includ conferințe, seminarii, concursuri și alte evenimente de formare în arta navigatului.Sail Training International are membri în Australia, Belgia, Bermuda, Canada, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, India, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, Africa de Sud, Spania, Suedia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. La evenimentele organizate de STI, mai participă țări ca Argentina, Brazilia, Bulgaria, Insulele Cayman, Chile, Columbia, Cehia, Insulele Feroe, Indonezia, Japonia, Malae-zia, Mexic, România, Uruguay.Istoria competiției În 1938, la inițiativa căpitanului Arnold Schumburg, câteva corăbii s-au strâns în Stockholm și aveau să-și ridice pânzele pentru a da naștere primei curse (ilegale la vremea respectivă) de nave. După cel de-Al Doilea Război Mondial, ideea a fost împrumutată de avocatul britanic Bernard Morgan, care a propus să organizeze frecvent astfel de curse. Această propunere avea să readucă în atenția oamenilor navele cu pânze, care, la vremea aceea, începeau ușor-ușor să fie înlocuite de vapoare. Prima regată oficială s-a ținut sub patronajul Prințului de Edinburgh, în 1956, pe ruta Dartmouth - Torbay - Lisabona, iar în cursă s-au înscris 21 de nave. De adăugat ar mai fi că unele dintre ele (cum sunt „Christian Radich”-ul norvegian sau „Falken”-ul suedez) mai concurează și astăzi. Evenimentul a avut un succes răsunător, motiv pentru care organizatorii de atunci au hotărât să se ocupe și de organizarea următoarelor evenimente de acest gen, făcându-se cunoscuți mai târziu sub numele de Sail Training International. Cursa a devenit atât de populară, încât, în anul 1972, organizatorii au decis s-o organizeze și în anii impari, nu numai în cei pari, cum fusese până atunci. 1972 a fost primul an în care participanții au uitat de noțiunea de concurs și au navigat împreună. Ba chiar s-a făcut schimb de marinari de pe o navă pe alta.