Braşoveanul care a încercat să vândă 90 de grame de heroină, în parcarea de la „Aqua Magic“, avea asupra sa un buletin falsificat

Brașoveanul care a încercat să vândă 90 de grame de heroină, în parcarea de la „Aqua Magic“, avea asupra sa un buletin falsificat

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au respins, ieri, recursul declarat de Gabriel Ionuț Rusuleț împotriva deciziei judecătorilor de la Tribunal prin care s-a dispus emiterea pe numele tânărului a unui mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile. El a fost arestat, în urmă cu mai bine de o săptămână, în urma unui flagrant realizat de procurorii DIICOT Constanța, pus la cale în parcarea de la „Aqua Magic”, din stațiunea Mamaia, unde tânărul a încercat să vândă, unui investigator sub acoperire, cantitatea de 90 de grame de heroină contra sumei de 4.000 de euro. Gabriel Ionuț Rusuleț, de 26 de ani, din localitatea Ghimbav, județul Brașov, este acuzat de comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. În sarcina inculpatului s-a reținut faptul că, la data de 6 octombrie 2009, a oferit cu titlu de probă unui colaborator sub acoperire 0,2 grame de heroină, iar în cursul aceleiași zile a fost prins în flagrant vânzând 89,7 grame de heroină contra sumei de 4.000 de euro unui investigator, în parcarea parcului de distracții „Aqua Magic”, din stațiunea Mamaia. Tranzacția și flagrantul s-au realizat ulterior în parcarea de la „Aqua Magic”, unde Rusuleț i-a înmânat investigatorului sub acoperire două pungi cu heroină, pentru care a primit în schimb suma de 4.000 de euro. În urma probelor administrate la dosar, magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus arestarea tânărului pentru o perioadă de 29 de zile. Ieri, în fața magistraților de la Curtea de Apel Constanța Rusuleț a spus că nu are rude care să-l ajute pentru a-și face o apărare corespunzătoare sau care să-i plătească un avocat și că solicită să fie pus în libertate pentru a se putea apăra în fața judecătorilor. Mai mut decât atât, singura rudă a sa, mama, este internată într-un spital de boli nervoase în urma unei tentative de suicid. Procurorul de ședință a solicitat însă menținerea în arest a tânărului, reliefând și un aspect nou din anchetă, respectiv că la momentul efectuării flagrantului, Rusuleț avea asupra sa o carte de identitate falsificată, ceea ce denotă că el a „pregătit” încă din timp venirea sa la Constanța în vederea comercializării drogurilor și și-a „asigurat” o identitate falsă, pentru a fi sigur că nu va fi prins. Bazându-se pe argumentele și probele aflate la dosar, judecătorii au decis ca tânărul să rămână după gratii.