Bombă pentru constănţenii cu maşini. RCA-ul explodează. Preţurile sar de 3.000 lei

RCA

Scumpirile astea mascheaza incompetenta ASF de a reglementa un domeniu de interes vital pentru populatie.Sistemul e asa de prost facut ca naste aberatii de genul asta pe care nu le gasesti in nici o tara civilizata din UE. In primul rand,RCA este si ar trebui sa fie obligatorie pt toti soferii.Din multe motive. Modul cum e impusa e alta discutie.De exemplu,in SUA,tara cu experienta zic eu relevanta in domeniu;asigurarea NU se face pe masina,ci PE SOFER. Soferii mai tineri platesc mai mult,dar nu exista diferente mai mari de 100%. Dar cel mai important,in momentul cand ai o problema si te duci cu o dauna,NIMENI nu comenteaza,masina e reparata 100% din asigurare cu piese originale si in timp util In Europa e un pic altfel,asig sunt mai scumpe,dar la fel,daunele sunt acoperite. La noi,responsabilizarea soferilor fara experienta(poti sa ai 40 de ani si permis de 1 an sau sa ai 28 de ani si permis de 10 ani,atentie!!) se poate face prin limitarea accesului la masini puternice prin impunerea unui prag de CP,testarea peridica a abilitatilor de conducere prin lege si inasprirea pedepselor pt incalcarile majore ale regulilor(baut la volan,trecut pe rosu la semafor,depasirea vitezei cu mai mult de 50 de km/ora peste limita) Dar cel mai important,creearea parghiilor pentru sanctionarea asiguratorilor in cazul neplatii ,si la timp,a daunelor pentru care incaseaza aceste polite.Pana la,de exemplu,suspendarea-inchiderea operatiunilor de asigurare.Pentru ca e inadmisibil ca in cazul unei daune sa astepti pana la o luna de zile un accept de plata care de multe ori vine diminuat. Pt toate cele de mai sus,insa,avem nevoie de un ASF capabil de decizii curajoase,credibil is cel mi important,INCORUPTIBIL. Pana atunci,o sa tot platim RCA impus cu forta,la pret pana la urma reglementat de stat,pentru care nu o sa primim mai nimic.