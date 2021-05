BOLI GRELE umbresc copilăria unei fetițe. Este nevoie de ajutor pentru TERAPII DE RECUPERARE!

Diagnostice grele umbresc copilăria unei fetițe de doar trei ani și patru luni. Pentru a putea să fie mai bine, Anastasia Ivan are nevoie de ajutorul semenilor, a oamenilor de bine, pentru a putea urma programe de recuperare.„Bună! Mă numesc Ivan Anastasia, nu am cunoscut nici măcar o clipă de bucurie de când am venit pe lume. La câteva zile după naștere am dobândit o bacterie de la care am făcut paralizie cerebrală dischinetică, tulburări în dezvoltare specifice mixte, modificări imagistice cerebrale – encefalomacie multichistică fronto-parietală dreaptă și stângă, angiomatozsă leptomeningeală aspect irm cerebral, incontinenția pigmenți, cataractă congenitală - toți acești termeni medicali atârnă greu de trupul mărunt al meu, sunt copilă care a venit pe lume ca o luptătoare, o luptătoare care învinge cu fiecare respirație.Suferințele pe care le trăiesc zilnic, atât eu cât și părinții mei, în fiecare minut, pot fi alinate cu gesturi mici pe care le puteți face cu toții – gesturi mici, dar care contează atât de mult. Mănânc doar păsat, și pe acela – cu greu. Nu pot să stau în șezut, nu pot să îmi țin căpuşorul, iar convulsiile nu îmi permit dezvoltarea normală. Diagnosticele sunt grele, suferința părinților mei este incomensurabilă, iar chinurile prin care o mânuță de om trece în fiecare zi nu pot fi descrise în cuvinte. Procedurile sunt complicate și numeroase, iar tot ceea ce va pot cere este să mă ajuți să îmi pot continua tratamentele. Am doar 3 ani și 4 luni, timp în care am îndurat cât nu îndură alții într-o viață întreagă. Am nevoie de ajutorul vostru pentru a aduna o sumă de 25.000 de lei bănuți de care am nevoie pentru diferite recuperări de kinetoterapie constant, tratament cu oxigenare hiperbară periodic, sumă necesară cât și pentru un cărucior special pentru copii cu dizabilități”, este mesajul transmis, în sprijinul familiei, de Liga Militarilor Profesioniști.Cei care doresc să doneze o pot face:Titular: PAUL IVANIBAN: RO22RZBR0000060014457362Valuta: LeiNume banca: Raiffeisen BankCod swift: RZBRROBUTelefon: 0 722 428 221