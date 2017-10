BOLDEA E ÎN CONGO: "Nu trebuie să mă caute ei pentru că vin eu"

Ştire online publicată Vineri, 23 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

"Nu sunt în Kenya, sunt în Congo. Am venit cu avionul în Kenya și am plecat cu mașina în Congo", a declarat Mihai Boldea, pentru Gândul . Aceasta este prima declarație a deputatului de la dispariția sa."Am intrat pe internet acum și am văzut declarațiile lui Băsescu. Nu trebuie să mă caute ei pentru că vin eu", a spus Boldea, după ce i-a contactat pe jurnaliști.Boldea a mai spus că avea programată plecarea: "Aveam programată dinainte plecarea, dar nu m-a întrebat nimeni".