Bogatu a cerut 20 de miliarde de lei pentru a facilita exportul

Potrivit unui comunicat de presă al DNA, procurorii efectuează cercetări penale față de inculpatul Eugen Bogatu, director al Direcției Domenii Portuare din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (CNAPM) Constanța SA, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni: favori-zarea infractorului, trafic de influență și infracțiunea de a intermedia și de a înlesni efectuarea de operațiuni co-merciale de către un agent economic privat, dacă fapta este de natură a-i aduce direct și indirect foloase necuvenite, săvârșită de o persoană care, în virtutea funcției, are sarcina de a supraveghea și controla un agent economic privat. În prezentul dosar penal, procurorii anticorupție efectuează acte de urmărire penală față de inculpații Said Baaklini, admi-nistrator al SC Libarom Agri SRL, Adrian Chebuțiu, președinte al Consiliului de Administrație al SC UCM Reșița SA și Adrian Coriolan Preda, director executiv al SC UCM Reșița SA, cercetați în stare de arest preventiv, în sarcina cărora s-au reținut, în principal, infracțiunile de tentativă de evaziune fiscală și, respectiv, complicitate la evaziune fiscală, precum și alte infracțiuni econo-mico-financiare. Din probele administrate până în prezent, procurorii au stabilit că în cursul lunii august 2010, SC UCM Reșița SA a vândut SC Libarom Agri SRL un număr de patru motoare contra sumei totale de 250 milioane euro. Motoarele respective erau într-o avansată stare de degradare, nu erau funcționale, erau alcătuite din piese uzate, demontate de la alte instalații. În aceste condiții, prin constatare tehnico-științifică administrată în cauză a rezultat că valoarea reală a mărfii respective era de aproximativ 213.000 euro. În baza acestei facturi supraevaluate, în cursul lunii septembrie 2010, SC Libarom Agri SRL, reprezentată de Said Baaklini, a solicitat restituirea de la bugetul de stat a taxei pe valoare adăugată aferentă acestei tranzacții în sumă de 253.749.507 lei, echivalentul a 60 de milioane de euro. Pentru ca această operațiune să nu fie verificată și descoperită de către autoritățile de stat în domeniu, Said Baaklini a făcut demersuri pentru a exporta cele patru motoare către o societate comercială din Republica Guineea, în scopul de a îndepărta aceste mărfuri de pe teritoriul României. Intervenții și consultanță „Având în vedere caracterul urgent al acestei măsuri, Said Baaklini a beneficiat de ajutorul inculpatului Bogatu Eugen care, în cursul lunii noiembrie 2010, în calitatea sa de director al Direcției Domenii Portuare din cadrul CNAPM, i-a furnizat informații și i-a acordat consultanță inculpatului Said Baaklini referitor la procedurile vamale și la modalitățile de a evita controalele autorităților legal investite. Concret, Bogatu Eugen a luat toate măsurile necesare pentru asigurarea părăsirii teritoriului României, în cel mai scurt timp de către mărfurile cumpărate de la UCM Reșița SA, în sensul angajării unui vas comercial pentru transportul mărfurilor în Republica Guineea și a efectuării tuturor operațiunilor și de-mersurilor portuare necesare pentru ca mărfurile respective să părăsească urgent teritoriul României. De asemenea, Bogatu Eugen a pretins, în mod direct, de la inculpatul Said Baaklini, suma de 20 miliarde lei, atât pentru sine cât și pentru un operator portuar din Constanța, în proporții neprecizate, pentru a interveni pe lângă operatorul portuar respectiv și pe lângă o agenție de shipping, în scopul de a rezolva problema transportului mărfurilor. Influența asupra operatorului portuar rezidă din funcția inculpatului Bogatu Eugen de președinte al Comisiei de acordare a licențelor de operare în Portul Constanța. În plus, acesta a făcut personal intervenții pe lângă mai multe persoane pentru a se împiedica descărcarea măr-furilor de pe vas, în încercarea de a evita verificarea și eva-luarea acestora, astfel încât să nu poată fi constatate discrepanțele dintre mărfurile concret îmbarcate pe vas și documentele comerciale ale acestora. De asemenea, Bogatu Eugen a redactat împreună cu incul-patul Said Baaklini, memorii, petiții și adrese de protest către ANCEX, Autoritatea Națională a Vămilor, Compania Maritimă Constanța, Punctul de Trecere a Frontierei Constanța, CNAPM Constanța SA, UMEX”, se arată în comunicatul DNA. Cu toate acestea, exportul efectiv al mărfurilor a fost împiedicat de intervenția Parchetului.