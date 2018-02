Bodycam-uri şi pistoale Glock. Poliţiştii locali se înarmează!

Bodycam-uri și pistoale Glock. Polițiștii locali se înarmează!

Comisarul șef Tudorel Dogaru a împlinit o lună la șefia Poliției Locale Constanța, iar totul pare să meargă ca pe roate. Activitatea acestuia a fost lăudată de primarul Decebal Făgădău, care a promis că va continua să înzestreze Poliția Locală. Astfel, 28 de autoturisme noi vor face parte din parcul auto, urmând ca, până la sfârșitul anului, să fie achiziționate bodycam-uri pentru toți polițiștii, dar și pistoalecu calibru 9x19 mm.Începând cu data de 1 ianuarie 2018, comisarul șef Tudorel Dogaru a fost detașat de la conducerea Poliției municipiului Constanța, la șefia Direcției Generale Poliția Locală, pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea prelungirii detașării cu încă șase luni.„Rezultatele sunt peste cele pe care le așteptam. Dacă în actuala formulă aceste rezultate au reușit să-mi depășească așteptările, sunt convins că, odată cu sosirea de forțe proaspete în Poliția Locală, rezultatele vor fi și mai bune. De altfel, cred că a remarcat toată lumea că Poliția Locală a reușit să se desprindă de imaginea neprofesionistă pe care o avea și acum reprezintă un pol de încredere în ochii populației”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău.Edilul mai spune că are întâlniri aproape în fiecare zi cu șeful Poliției Locale, iar la sfârșitul săptămânii și lunii, primește un raport detaliat al activității.În urmă cu câteva zile, direcția a primit șapte autoturisme noi, urmând ca, în perioada imediat următoare, să mai vină încă 21 de autoturisme, marca Dacia Duster, Dokker și Logan. Nu sunt singurele noutăți pentru polițiștii locali, care vor mai beneficia de bodycam-uri și chiar pistoale, de calibru 9x19 mm, cel mai probabil Glock.„Din momentul în care a venit domnul Dogaru, am revizuit împreună lista de dotări pentru Poliția Locală și, de asemenea, am formulat și propuneri legislative de punere în acord a cadrului legal cu realitățile din municipiile din România și cu mijloacele tehnice din prezent. O lege care era făcută în urmă cu câțiva ani de zile era limitată. Astăzi, vorbim de bodycam-uri care costă foarte puțin, dar care te ajută foarte mult. Vorbim de mijloace de comunicare integrate, între aceste instituții. Poliția Locală va beneficia de sprijinul meu necondiționat, pentru că va constitui o componentă esențială în siguranța orașului”, a adăugat Decebal Făgădău.Paradă de Ziua NaționalăÎn afara acestor dotări, administrația locală are în plan îndeplinirea a două obiective.Primul este acela ca polițiștii locali să defileze de Ziua Națională împreună cu celelalte instituții din apărare, ordine publică și securitate națională. Întrebat dacă există cadru legal pentru ca polițiștii locali să participe la defilare, Făgădău a precizat că „este un protocol de colaborare între instituții”.Un alt obiectiv pe care administrația locală l-a fixat cu privire la Poliția Locală este ca direcția să-și prezinte public bilanțul anual, începând cu anul 2019, așa cum o fac toate celelalte structuri.