BMW-ul gãsit rãsturnat de redactorii Cuget Liber pe varianta spre Ovidiu era furat

Autoturismul BMW, cu numărul de înmatriculare CT-99-TAB, descoperit de redactorii ziarului Cuget Liber, în urmă cu două zile, pe varianta spre Ovidiu, și despre a cărei soartă polițiștii nu știau mai nimic, fusese furat din zona Energia și abandonat de hoți, după ce s-au răsturnat cu el în afara carosabilului. Chiar dacă imediat ce am găsit autoturismul am sunat la Serviciul Poliției Rutiere și am făcut cunoscută locația lui, niciun echipaj nu s-a prezentat la fața locului. Abia seara târziu, adică joi, pe la ora 19, din câte ne-a spus purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, subcomisar Eugen Tomescu, un echipaj de Poliție s-ar fi deplasat la locul indicat. Așa s-a descoperit că respectiva mașină, puternic avariată, era furată, iar hoții, probabil după ce au gonit la bordul ei în noaptea de miercuri spre joi, s-au răsturnat cu ea pe drumul dintre Ovidiu și Constanța, chiar în apropierea unui fost rezervor de combustibil. Cercetările au fost preluate de Compartimentul Furturi de Auto din cadrul IPJ Constanța, pentru că mașina fusese furată în noaptea de 5 spre 6 decembrie a.c., dintr-o parcare de pe strada Baba Novac, din zona Energia. Proprietarul autoturismului, Nicolae Mamaischi, a observat lipsa lui în dimineața zilei de 6 decembrie, moment în care a și reclamat la Poliție. În prezent, polițiștii analizează probele adunate de la fața locului și încearcă să dea de urma hoților. Ei, dacă vor fi prinși, vor fi cercetați pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.