BLESTEMUL STAŢIUNII MAMAIA / Tragedie rutieră în acelaşi loc în care a murit Parteca

BLESTEMUL STAȚIUNII MAMAIA / Tragedie rutieră în același loc în care a murit Parteca

Blestemul ce pare să planeze, la cumpăna dintre ani, asupra stațiunii Mamaia, a mai făcut o victimă. În prima zi a lui 2013, un constănțean de 31 de ani a murit în urma unui accident rutier ce a avut loc în aceeași zonă unde, exact cu un an în urmă, un alt șofer murea tragic într-un alt incident rutier.Prima zi din 2013 a fost marcată de o tragedie: un constănțean și-a pierdut viața într-un accident rutier ale cărui cauze polițiștii de la Serviciul Poliției Rutiere Constanța nu le-au deslușit încă pe deplin. De aseme-nea, alți doi bărbați au ajuns la spital, cu răni grave, în urma aceluiași accident.Tragedia a avut loc puțin după ora 8,00 dimineață. Potrivit reprezentanților Poliției Rutiere, Silhan Asan, de 31 de ani, se afla la volanul unui Matiz, cu numărul de înmatriculare CT 09 AMC, și circula dinspre Năvodari spre Constanța. În apropiere de hotelul Doina, a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, izbindu-se violent, frontal, de un taxi marca Dacia, ce venea din sens opus, după care s-a oprit într-un stâlp de iluminat de pe marginea șoselei.Constănțeanul era încă în viață când a fost scos dintre fiarele contorsionate ale autoturismului, dar și-a dat ultima suflare la spital, în ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața. La spital au ajuns și cei doi ocupanți ai taxiului, respectiv șoferul în vârstă de 74 de ani și pasagerul de 29 de ani, care se întorcea de la o petrecere de Revelion. Ambii au fost răniți grav, dar starea lor este stabilă, au afirmat medicii.Cât privește cauzele care au dus la producerea accidentului, polițiștii au demarat o anchetă. Martorii susțin că șoferul responsabil de producerea accidentului apăsase hotărât accelerația, dar polițiștii urmează să stabilească cu certitudine ce viteză avea. În plus, autopsia urmează să evidențieze dacă în prealabil consumase alcool sau alte substanțe interzise.Al doilea an consecutiv ce începe cu un deces tragicEste al doilea an care începe cu o tragedie rutieră petrecută în stațiunea Mamaia. Pe 2 ianuarie 2012, la doar câțiva zeci de metri de locul unde a avut loc accidentul din acest an, și-a găsit sfârșitul George Parteca, la doar 24 de ani. Fiu al unui hotelier din stațiunea Mamaia, tânărul gonea cu peste 200 km/oră, la volanul unui Porsche 997 Carrera Turbo și, potrivit medicilor legiști, avea o alcoolemie de aproape doi la mie alcool pur în sânge. În dreptul Clubului Bellagio, tânărul a pierdut controlul volanului și a intrat pe trotuar, măturând tot ce a întâlnit în cale: un stâlp de iluminat, un copac și gardul spațiului verde; mașina s-a oprit în gardul unei proprietăți private de pe malul lacului Siutghiol.În aceeași zonă, a avut loc o altă tragedie la începutul lui 2007. La volan se afla un alt fiu de patron de hotel, George Gabriel Gociman, de 20 de ani și conducea cu peste 200 km/oră. După ce a retezat câțiva copaci, autoturismul a luat foc și patru ocupanți ai mașinii au murit, trei dintre ei carbonizați.