Bişniţarii de ţigări din piaţa Griviţei şi Gară, luaţi în vizor

Buna seara Elena, as vrea niste detalii suplimentare pentru cazul meu. Deci pe mine m-ar interesa, daca am un calculator 286, cum as putea sa castig cel mult 250 euro lunar, si sa lucrez minimum 10 ore pe zi? Am vreo sansa?

Adăugat de : elena, 16 decembrie 2014

Lucru pe calculator, max. 3 ore pe zi, pentru un castig de cel putin 300 de euro lunar, oferta serioasa. Cei interesati trimiteti textul "JOB" la...