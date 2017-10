Bişniţarii de ţigări din Mangalia, în vizorul jandarmilor

1

Cumparati de unde doriti voi!!!

Ba de ce sa nu cumperi tigari mai ieftine,daca si asa cele scumpe de pe piata legala sunt la fel de proaste? Recomandarea ar trebui sa fie stoparea protectiei monopolului si liberalizarea pietei tigaretelor,asa cum este de exemplu in Singapore. Credeti ca acolo oamenii sufera mai mult de pe urma fumatului? Nu,acolo este un nivel de trai foarte inalt si se face comert super,nu ca in medievala Romanie,zisa fraudulos democratica si cu economie de piata. Ba sa cumparati de unde vreti ,doar piata regleaza in economiile libere,nu jandarmii ca in rahaturile pseudodemocratice.