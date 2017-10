Bişniţari înarmaţi până-n dinţi vindeau ţigări în Piaţa Griviţei

1

Șase luni - atât au filat polițiștii Gărzii de Coastă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, o grupare infracțională suspectată de contrabandă cu țigări.

aproape 1 an ca sa afle ce stie tot orasul de ani de zile. :)))bisnitarii si interlopii din centrul orasului,tinuti in brate de sectia 3....cat despre bisnitarii din zona abator si proxenetii de la caraiman si aurel vlaicu ,ce sa mai vb .....aia sunt prea cuminti sa fie arestati si sunt tinuti in brate de sectia 5 ,cea mai corupta si lenesa sectie a pol. orasului..