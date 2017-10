Bişniţar din Medgidia, anchetat penal

1

VAI-VAI

DRAGI MEDGIDIENI, NU VI SE PARE CA ODATA CU PROIECTUL SIIGURANTA PUBLICA AL DLUI PRIMAR ACUM INAINTE DE ALEGERI, AU INCEPUT SA MEARGA MAI BINE LUCRURILE IN ORAS? CE BINE AR FI SA FIE AN ELECTORAL MEREU! DIN PARTEA MEA O MARE RU-SI-NI-CA PT IORDACHE, UN ADEVARAT ADMISTRATOR DE ORAS SE PREOCUPA DE URBA SA TOT TIMPUL NU DOR CAND SE AFLA IN GOANA DUPA VOTANTI. ESTI MANCAT ANUL ASTA NU TE MAI VREA NIMENI.