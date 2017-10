Bişniţar de ţigări, condamnat la muncă în folosul comunităţii la Spitalul TBC Palazu Mare

Bișnițar de țigări, condamnat la muncă în folosul comunității la Spitalul TBC Palazu Mare

Un constănțean anchetat pentru contrabandă cu țigări a fost condamnat de magistrați să muncească în folosul comunității într-un spital din Constanța.Suspectul, Nurgie Omer, îm-preună cu mai mulți indivizi, au fost surprinși, în septembrie anul trecut, pe marginea drumului care leagă Constanța de Ovidiu, în timp ce mutau peste 3.500 de pachete de țigări de contrabandă dintr-un microbuz într-o autoutilitară. Țigările erau aduse din Republica Moldova și urmau să ajungă pe piața neagră din județul nostru.În urma cercetării judecătorești, magistrații constănțeni au decis: Fiodor Chisacov și Svetlana Fiodorovna Kavarnali au fost condamnați la un an și șapte luni de închisoare cu executare, Belgin Ali la un an și patru luni de închisoare cu executare, iar complicele lor, Nurgie Omer, a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare cu suspendare, dar și la muncă în folosul comunității în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Con-stanța. Decizia nu este definitivă, poate fi contestată la instanța superioară.