BINE DE ŞTIUT / Ce OBLIGAŢII în plus ai când transporţi UN COPIL cu maşina

1

Parcari

Stiu ca nu are legatura cu subiectul, dar vreau sa va marturisesc un fapt cum numai la noi se poate intampla.Pe strada eliberarii intersectia cu dezrobirii spre halta Traian erau parcate pe mijloc f multe masini.Astfel se rezolva cu parcarea unui numar impresionant de masini apartinand locatarilor .Azi in jurul pranzului,intr-un exces de zel al politiei rutiere constanta au fost ridicate 5 masini si amendate nu mai putin de 40 parcate in zona de mijloc a acestei strazi.Domnii tablagii in felu acesta si-au facut norma de amenzi rezolvand inca odata in stil tipic romanesc problema parcarilor.Eu nu am masina parcata acolo dar ma intreb oare unde se mai poate parca acum in moment ce 50 de locuri de parcare au fost desfiintate?Masinile parcau aici de f mult timp si nimeni nu era impotriva de cel putin 10 ani de cand stiu eu.La un moment dat am si intrebat un politest daca e legal daca parches aici si mi-a spus ca e ok.Acum de ce se iau masuri idioate fara a se gasi solutii?Rog ziarul sa cerceteze acest caz pt ca sunt mult locatari nemultumiti.