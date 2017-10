BINE DE ŞTIUT / Ce MAŞINI sunt SCUTITE de plata TIMBRULUI DE MEDIU

BINE DE ȘTIUT / Ce MAȘINI sunt SCUTITE de plata TIMBRULUI DE MEDIU

De când a intrat în vigoare, noul timbru de mediu parcă i-a încurcat mai mult pe șoferii care nu înțeleg cum stau treburile cu noua plată. Plătești mai mult, mai puțin sau nu plătești deloc? Acestea sunt întrebările la care nimeni nu pare să răspundă. Iată ce ar trebui să știi despre timbrul de mediu.Taxa auto a fost înlocuită de timbrul de mediu începând de vineri, 15 martie. Actul normativ impune o nouă modalitate de calcul, dar stabilește și categoriile de autovehicule care nu vor plăti acest timbru de mediu.Ordonanța privind timbrul de mediu stabilește că acesta va fi plătit, o singură dată, când un autoturism este înmatriculat pentru prima dată în România, când un autoturism este reintrodus în parcul auto național (în cazul în care la momentul scoaterii sale din parcul auto național, proprietarului i s-a restituit valoarea timbrului), pentru mașinile rulate pentru care nu a fost achitată nicio taxă de poluare / înmatriculare. Timbrul de mediu se va mai plăti cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate pentru autoturismele rulate pentru care s-a dispus de către instanțe restituirea sau înmatricularea fără plata unei taxe de poluare / de înmatriculare. Timbrul de mediu în această situație va fi achitat tot cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate.Noua ordonanță specifică faptul că persoanele cu handicap, care dețin un autoturism special modificat pentru ele, nu vor plăti timbrul de mediu. Această scutire se aplică pentru o singură mașină, cumpărată în termen de cinci ani și care se află exclusiv în proprietatea persoanei cu handicap.De asemenea, mașinile istorice sunt scutite de plata timbrului de mediu, dacă autovehiculele respective sunt încadrate în această categorie. În plus, nici mașinile destinate competițiilor sportive nu trebuie să achite noua taxă.O altă categorie de autovehicule pentru care nu se plătește timbrul de mediu este cea a mașinilor „confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare”. Astfel, mașinile confiscate și atribuite gratuit instituțiilor publice spre folosință sunt scutite de plata timbrului de mediu.În plus, dacă ați moștenit o mașină, nu trebuie să plătiți timbrul de mediu. Atenție, însă! Taxa nu se va plăti doar dacă mașina este dobândită într-o perioadă de maxim doi ani de la deschiderea succesiunii. De asemenea, potrivit legii, mașinile obținute în urma unui partaj sunt scutite de plată.Mașinile oficiale și autoturismele donate nu plătesc noua taxăNoua ordonanță mai stabilește faptul că sunt scutite de la plata timbrului de mediu și mașinile care aparțin misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și membrilor acestora, precum și a altor organizații sau persoane străine cu statut diplomatic care își desfășoară activitatea pe teritoriul țării noastre.În același mod, nici mașinile destinate forțelor armate, forțelor de securitate a statului, poliției, jandarmeriei sau pompierilor nu vor plăti noua taxă. În plus, scutite de la plata timbrului de mediu sunt și mașinile destinate serviciilor de ambulanță, medicină sau cele echipate corespunzător pentru acordarea primului ajutor.Totodată, conform noii legi, timbrul de mediu nu se achită nici pentru autovehiculele acordate instituțiilor de învățământ, sănătate și cultură, ministerelor, altor organe ale administrației publice, structurilor patronale și sindicale reprezentative la nivel național, asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaționale și organizații nonprofit și de caritate, prin donații sau finanțate direct din împrumuturi nerambursabile, precum și din programe de cooperare științifică și tehnică.