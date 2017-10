„Bine că am scăpat din flăcări!“

În urmă cu două săptămâni erau o familie fericită. Și chiar dacă aveau ceva neajunsuri, erau bucuroși că au un acoperiș deasupra capului. Acum, în prag de iarnă, situația a devenit disperată după ce un incendiu de proporții le-a distrus toată agoniseala și au rămas doar cu hainele de pe ei. Singura lor alinare este că au rămas în viață pentru că ar fi putut muri carbonizați. În cursul serii de 28 octombrie 2010, în jurul orei 20,00, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“ au fost sesizați prin intermediul 112 că mai multe case din localitatea Eforie Sud au luat foc. Pentru stingerea incen-diului au fost trimise trei autospeciale din cadrul Stației Tuzla. Din primele cercetări, pompierii au stabilit că flăcările cuprinseseră un imobil stil vagon al Consumcoop în care locuiau cu chirie trei familii. Incendiul a fost lichidat după trei ore. La timpul respectiv, pompierii spuneau că a fost o intervenție foarte dificilă pentru că în zonă sunt înghesuite foarte multe case pe o suprafață mică de teren. Raportul întocmit de pompieri a arătat că imobilele au fost distruse în totalitate. În casă stăteau cu chirie familiile Grafu, Iorga și Solomon. Cercetările au arătat că incendiul s-a produs din cauza unei scântei purtate de vânt care a cuprins acoperișul uneia dintre case, după care focul s-a extins și la celelalte locuințe din apropiere. Au rămas pe drumuri doar cu lucrurile de pe ei Ion și Gina Grafu s-au cunoscut în urmă cu mai mulți ani. S-au plăcut și s-au căsătorit cu gândul să-și întemeieze o familie fericită. Au urmat cei doi copii. O fată care acum are 12 ani și un băiețel de 9 ani. Ion Grafu lucrează ca agent la Poliția de Frontieră din Constanța. De altfel, este singurul care muncește în familie pentru că soția se ocupă de educația celor doi copii. Au făcut tot posibilul ca viața celor doi copii să fie cât mai frumoasă. Cum în ziua de azi, cumpărarea unei locuințe a devenit un lux pentru mulți români, familia Grafu locuia cu chirie într-una dintre locuințele Consumcoop din Eforie Sud. Pentru utilități și pentru amenajarea casei, familia Grafu a făcut în urmă cu patru ani un împrumut bancar. Lunar, 240 de euro din cei 1.600 de lei, pe care capul familiei îi mai câștigă după reducerea salariilor, se duc la bancă. Situația lor n-ar fi fost chiar atât de disperată dacă incendiul din seara zilei de 28 octombrie nu le-ar fi distrus totul. „Eram plecată după fetiță la școală. Băiatul rămăsese singur acasă. La scurt timp după ce am intrat în locuință, fetița a spus că s-a auzit un zgomot, apoi a început să țipe că acoperișul casei arde. Așa mici cum sunt au luat câte o cratiță cu apă și au început să mă ajute să sting focul. În același timp am început să strig după ajutor. Apoi au venit pompierii însă, din nefericire, nu s-a mai putut salva nimic din ce aveam în casă”, rememorează, cu lacrimi în ochi acele clipe, Gina Grafu. După sosirea Ambulanței, cei doi copii au fost urcați în mașină ca să nu mai vadă cum flăcările ardeau totul. Cu toate acestea, fetița este și acum foarte afectată. „Am fost cu ea la psiholog, ne este teamă ca nu cumva să rămână marcată din cauza focului” ,spune tatăl. Imediat după dezastru, întreaga familie a fost luată acasă la șeful lui Ion Grafu unde au stat până și-au găsit o locuință de închiriat. Rămași pe drumuri, fără casă, mobilă și celelalte bunuri, dar cu datorii la bănci, familia Grafu mai are o singură speranță. „Avem o cerere depusă încă de acum cinci ani la Primăria din Eforie pentru acordarea unui teren pe care să construim o casă. Suntem disperați de ceea ce ni s-a întâmplat, nu știm ce vom face, dar trebuie să o luăm de la capăt. Dacă am primi terenul, am avea măcar o speranță de mai bine”, spune Ion Grafu. El a mai adăugat că măcar este fericit că au rămas toți împreună, că sunt bine sănătoși, pentru că lucrurile puteau fi mult mai grave, dacă soția lui nu ar fi ajuns la timp acasă. „Dacă focul ar fi izbucnit cât timp soția era după fată la școală iar eu eram la serviciu, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu băiețelul nostru. Sau dacă incendiul ar fi izbucnit noaptea, am fi murit carbonizați. Bine că am scăpat de flăcări”, spune optimist, capul familiei. Apel la umanitate În momentul de față, familia Grafu se află într-o situație disperată. Momentan, au închiriat o locuință unde trebuie să plătească 100 de euro lunar. După achitarea acestei sume și a datoriei la bancă, nu le mai rămâne aproape nimic. Au un acoperiș deasupra capului, însă iarna se apropie cu pași repezi și nu știu cu ce se vor încălzi. Mai mult, mama nu mai are la ce să gătească mâncarea copiilor iar cei mici sunt triști că au rămas fără televizor și calculator. Cine dorește să întindă o mână de ajutor acestei familii poate suna la redacția ziarului Cuget Liber, la numerele de telefon 0241. 582.100 sau 0241. 582.110 pentru a fi puși în legătură cu familia Grafu. Orice ajutor este binevenit iar românii au demonstrat de multe ori că sunt receptivi la suferința altora.