Bilanţ la Unitatea Specială 72 Jandarmi Cernavoda

Felicitari

Va rog sa-mi permiteti sa adresez si eu Conducerii Unitatii Speciale de Jandarmi Cernavoda sincere felicitari intregului colectiv al unitatii de jandarmi si sa va asigur ca am lucrat cu ambii ofiteri, comandantul si seful de stat major si pot sa va spun ca sunt " profesori " amandoi in materie de misiuni speciale specifice Jandarmeriei. Bazati-va pe puterea lor de munca si totul e ok. Felicitari si intregului colectiv din subordinea celor doi " profesori ".