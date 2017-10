Bilanţ IPJ Constanţa / Aproape 3.000 de infracţiuni au fost comise în stradă

1

cei mai periculosi oameni lucreza chiar in politie

din pacate agentul de politie de la sectia 1 din Constanta- Liviu Nicolescu, care este maior sri si bolnav de schizofrenie paranoida si care este aparat de ofiterul sri , care poarta si numele de Donciulescu Iulia , este liber.Este protejat de acest individ, Liviu Nicolescu, care are schizofrenie paranoida, care omoara, fura; sparge sisteme de securitate ale calculatoarelor, telefoniei mobile, intra in casele oamenilor in lipsa, impreuna cu maria-Mihaela Tanase-Donciulescu-Balasescu sau cate nume mai are. Asa au facut in Bucuresti si asa fac si in Constanta din 26 noiembrie 2007, de cand s-au mutat aici. Acest Donciulescu-comandantul sectiilor de Politie 1 si 5 din Constanta, se mai numeste si dr. Mataranga Mihai - sectia ortopedie Spitalul Judetean- care face tam-tam-ul cu renovarea sectiei de ortopedie din Spitalul Judetean Constanta- trebuiesc toate sectiile renovate nu numai ortopedia; este drul Ivan Mihai - sectia de ortopedie Spitalul Militar Constanta; a lucrat si la Spitalele din Bucuresti- Floreasca - cu numele Mataranga Mihai; Ivan Mihai-Spitalul Militar Bucuresti; lt. Mateiciuc Mihai - de la procesul lui Ceausescu; a omorat oameni la revolutie; soimii patriei care au cantat la revolutia din 1989 Desteapta-te Romane in Piata Romana; aici mai lucreaza la ENEL Constanta-Adrian Mirea; la Bucuresti era preotul Hau Mihai-parohul Bisericii Sfantul Ilie Rahova, Consilier Cultural; Priboi Mihai-Fondul Proprietatea; patronul firmei S.C. EASY CREDIT din Bucuresti si Constanta care, cu ajutorul acestor firme ia cu japca case, masini, terenuri. Aici si-a adus si neamurile din Razvad - Dambovita, avand alte nume. Au si masti pe fete si identitati false. Interesati-va la SRI si STS Bucuresti si vedeti ce impresie au oamenii despre cei doi; este actionar la banci, la televiziuni cu diverse nume. In aparente se poarta frumos, face pe omul care ajuta- el cu ea si neamul lor, dar realitatea este alta. Duceti-va in Razvad - Dambovita si veti afla multe lucruri urate despre comportarea lor; in Movilita- Vrancea - de unde sotia lui - mai bine zis fosta sotie- Carmen Hau, aici avand alte identitati si aceasta persoana cu neamul ei care locuieste in Constanta. Daca nu cumva lucreza si la ziarul dvs. sau este actionar. In privinta lor totul este posibil.Ii cunosc din 1991, respectiv din 1992, cand la Bucuresti mi-au intrat in casa, el sub pretextul unei sfestanii jucand rolul de preot si ea ca asa-zisa studenta la teologie si cautand in lipsa mea si a mamei mele prin acte si furandu-mi actele de casa, de mosteniri; cautand in arhiva securitatii dosarul si citindu-l, ca sa vada daca ne pot santaja. asa ca aveti grija