Bilanț COVID-19 / Peste 2.600 de cazuri noi și aproape 50 de decese

În România au fost raportate, sâmbătă, alte 2.648 cazuri de coronavirus și 47 de noi decese Covid-19, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică. Bilanțul este mai mare decât vineri, când au fost raportate 2.520 de infectări noi.







Până astăzi, 11 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.118.549 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.064.834 de pacienți au fost declarați vindecați.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 261 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.







Până astăzi, 34.961 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.







În intervalul 10.09.2021 (10:00) – 11.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 47 de decese (25 bărbați și 22 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.







Dintre cele 47 decese, 4 au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 5 la categoria de vârstă 50-59 ani, 12 la categoria de vârstă 60-69 ani, 15 la categoria de vârstă 70-79 ani și 11 la categoria de vârstă peste 80 ani.







42 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.







Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință.







În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 4.454. Dintre acestea, 581 sunt internate la ATI.







Din totalul pacienților internați, 116 sunt minori, 108 fiind internați în secții și 8 la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 9.260.460 de teste RT-PCR și 2.674.138 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 16.652 de teste RT-PCR (5.932 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.720 la cerere) și 32.160 de teste rapide antigenice.







Pe teritoriul României, 18.891 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 4.171 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 54.414 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 107 persoane.







Județ Nr. cazuri noi







Alba 32

Arad 46

Argeș 24

Bacău 58

Bihor 56

Bistrița-Năsăud 64

Botoșani 48

Brașov 65

Brăila 9

Buzău 21

Caraș-Severin 36

Călărași 34

Cluj 112

Constanța 82

Covasna 12

Dâmbovița 28

Dolj 75

Galați 43

Giurgiu 21

Gorj 21

Harghita 22

Hunedoara 44

Ialomița 15

Iași 87

Ilfov 64

Maramureș 86

Mehedinți 28

Mureș 12

Neamț 56

Olt 39

Prahova 82

Satu Mare 95

Sălaj 38

Sibiu 32

Suceava 81

Teleorman 42

Timiș 99

Tulcea 11

Vaslui 53

Vâlcea 25

Vrancea 24

Mun. București 369

Din străinătate 22

Cazuri noi nealocate pe județe 335