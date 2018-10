Bijuterii din aur, în greutate de 480 de grame, reținute de vameși

În data de 3 octombrie 2018, cu ocazia unui control asupra pasagerilor unui autoturism înmatriculat in Bulgaria, inspectorii Direcției Regionale Vamale București au descoperit un număr de 161 de diverse bijuterii din aur, marcate, în greutate de aproximativ 480 grame. Controlul s-a efectuat la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu - Autostradă, pe sensul de intrare in țară.Bijuteriile (brățări, inele, cercei, lănțișoare) în valoare estimată de 16.000 euro, fără documente de proveniență, fuseseră ascunse în îmbrăcămintea purtată de către cei trei pasagerii bulgari au autoturismului. Ele au fost reținute în vederea confiscării. Verificările vor fi continuate de către organele de poliție, sub aspectul săvârșirii unor fapte de natură penală.