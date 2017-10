Big Brother în maşinile de şcoală. Proba practică pentru permis se filmează la Constanţa

Big Brother în mașinile de școală. Proba practică pentru permis se filmează la Constanța

Din dorința ca examenele pentru obținerea permisului de conducere să se desfășoare în condiții transparente, iar șoferii și examinatorii să fie mai responsabili, Guvernul României a decis prin Ordonanța de Urgență nr. 41/2016 ca proba practică să fie înregistrată video și audio. Adoptată în urmă cu un an, OUG a intrat în vigoare astăzi, însă așa cum ne-am obișnuit cu legile date fără norme de aplicare și în acest caz există o problemă.Direcția Regime Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor a avut la dispoziție un an pentru a distribui Serviciilor Publice din țară echipamentele necesare școlilor de șoferi pentru înregistrarea video și audio, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Potrivit anumitor surse, echipamentele ar putea ajunge abia săptămâna viitoare, însă nu există date certe în acest sens.„Am avut o întâlnire cu reprezentanții școlilor de șoferi în care s-au discutat aspectele despre înregistrarea video și audio a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere. În acest mod va crește transparența, ceea ce am dorit în mod constant, încă de când am instalat camerele video la susținerea probei teoretice. Deși nu eram obligați să o facem, am considerat că este o măsură normală, pe care am pus-o în practică de câțiva ani”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisarul șef Marian Tudose, șeful Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări ale Vehiculelor Constanța.În cazul probei practice, dispozitivele de înregistrare vor fi instalate direct pe autovehiculele folosite la susținerea acesteia. Excepții vor exista în cazul categoriilor AM, A1, A2 și A, acolo unde proba practică nu va fi înregistrată audio și video.„Știam că începând cu data de 3 iulie trebuiau să fie montate sistemele de supraveghere audio și video. Normal ar fi ca începând cu 1 septembrie proiectul să fie implementat în toată țara, însă câteva județe, printre care și Constanța, încep mai devreme ca probă. Este o idee bună. Echipamentele nu au venit și trebuie plătite pentru MAI, am trimis și la minister cerere în acest sens pentru a ne asigura dispozitivele pentru înregistrarea video și audio”, ne-a precizat Nicolae Dicu, administratorul Școlii de Șoferi „Dia Auto” din Constanța.