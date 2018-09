Biciclist mort, după ce a fost lovit de un autoturism condus de un tânăr fără permis şi băut

Biciclist mort, după ce a fost lovit de un autoturism condus de un tânăr fără permis și băut

Un biciclist a murit, sâmbătă dimineață, după ce a fost lovit, în Ploiești, de un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani care nu are permis și era băut.Potrivit Poliției Prahova, accidentul s-a produs pe Strada Ștrandului, din Ploiești, la ieșire spre Bucov, unde un biciclist a fost lovit de o mașină și a murit.În urma cercetărilor, s-a stabilit că șoferul, un tânăr de 24 de ani, nu are permis de conducere și era băut, scrie mediafax.ro.“Din primele cercetări, conducătorul auto, un tânăr de 24 de ani, nu are permis de conducere, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0, 83 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Prahova, Raluca Brezeanu.Sursa: realitatea.net