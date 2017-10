Bibliotecara unei şcoli din Constanţa, acuzată că a agresat o elevă

Bibliotecara unei școli din Constanța, acuzată că a agresat o elevă

Caz incredibil la o școală gimnazială din municipiul Constanța. Un părinte susține că fiica sa ar fi fost agresată de bibliotecara școlii, care îi ținea locul unui profesor.Miercuri, în jurul orei 12, mama și bunica unei eleve a Școlii Gimnaziale nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu” Constanța au sesizat directorul unității de învățământ, în legătură cu un incident care s-a finalizat cu agresarea fizică a elevei de către bibliotecara școlii. Lăsată să supravegheze o clasă după ce un învățător nu a putut ajunge la școală, din cauza unor probleme medicale în familie, se pare că bibliotecara a scăpat lucrurile de sub control.Totul ar fi pornit pe fondul unei dispute, mai mult în glumă, între doi colegi. După câteva „șicanări” puerile între cei doi colegi, bibliotecara a intervenit și ar fi strâns-o de mână și de gât pe fetiță.Studiind cele relatate, directorul a constatat următoarea situație: „În jurul orei 9, institutor M.P. a primit un telefon prin care era informată că fiica ei, în vârstă de 5 ani, are febră (40 grade) și a fost nevoită să o ducă de urgență la medic. Pentru a nu lăsa elevii nesupravegheați și neexistând un alt cadru didactic disponibil, a solicitat-o pe laborant/bibliotecar S.D. să îi supravegheze. Incidentul menționat s-a petrecut în perioada în care elevii au fost supravegheați de laborant/bibliotecar S.D.”.„Drept urmare, în calitate de director al Școlii Gimnaziale nr. 16 «Marin Ionescu Dobrogianu» Constanța, am propus, în cadrul Consiliului de Administrație al școlii, din data de 13 aprilie, constituirea unei comisii de cercetare pe cale administrativă a incidentului sesizat, ce va verifica veridicitatea celor declarate și, la finalizare, va înainta Consiliului de Administrație un raport referitor la situația analizată”, afirmă directorul Denis Ciorogaru, în nota informativă transmisă Inspectoratului Școlar Județean Constanța.Polițiștii Secției 5 au fost sesizați de către mama elevei cu privire la faptul că fiica sa ar fi fost agresată. În cauză, se efectuează cercetări cu privire la cele sesizate.