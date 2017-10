Beţivii au făcut legea pe şosele

În week-end

Bețivii au făcut legea pe șosele

În week-end-ul trecut, pe raza județului Constanța au avut loc mai multe accidente rutiere produse din cauză că șoferii s-au urcat la volan în stare de ebrietate. De asemenea, oamenii legii de la secțiile de poliție rurală au depistat și scos din trafic, înaintede a da cu autoturismele peste oameni nevinovați, mai mulți conducători auto care băuseră și s-au urcat la volan. Inconștiența unora dintre șoferi care, deși consumă băuturi alcoolice și abia se mai țin pe picioare, se urcă la volanul mașinii atinge cote alarmante pe șoselele din Constanța. Asta demonstrează „prada” polițiștilor din ultimele zile și sintezele efectuate de aceștia, care abundă în astfel de evenimente. Duminică, în stațiunea Neptun, un accident rutier s-a produs din cauză că un tânăr s-a urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice. Inconștiența acestui tânăr a fost cu mult mai mare dacă ținem cont că el nici nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie. Polițiștii spun că Gigi Vlăduț Cârnu, de 24 de ani, din localitatea Însurăței, județul Brăila, a condus un autoturism marca Dacia Logan, cu numărul de înmatriculare CT-40-ALB, aparținând SC Alboram SRL, pe strada Gării, din stațiune, și pentru că nu a adaptat viteza într-o curbă, a intrat în coliziune cu un panou publicitar. De beat ce era, tânărul nu a putut fi testat cu aparatul Drager, el fiind transportat la spital în vederea recoltării probelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolcemiei. Un alt șofer, de doar 24 de ani, care s-a urcat băut la volan, nici el nu știe cum a „aterizat” cu mașina pe câmp, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Andrei Laurențiu Pârvu, din localitatea 2 Mai, conducea un autoturism marca Seat Ibiza, proprietate personală, cu numărul de înmatriculare CT-03-PRV, pe DN 39, dinspre municipiul Mangalia către domiciliu. În momentul în care a ajuns la intersecția drumului național cu DJ 391, el a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat cu mașina pe câmp. Accidentul s-a soldat cu rănirea șoferului, care a rămas internat în spital. Polițiștii care au efectuat cercetările la fața locului l-au testat cu aparatul Drager pe tânărul șofer și nu mică le-a fost mirarea când au constatat că rezultatul a fost 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.Nici pietonii nu sunt uși de biserică! Dar nu numai șoferii sunt de vină de producerea accidentelor! Au fost situații, în week-end, în care pietonii care nu s-au asigurat în momentul traversării unor drumuri ori se aflau sub influența băuturilor alcoolice au provocat accidente rutiere teribile. Duminică seară, în zona sensului giratoriu din dreptul cartierului Palazu Mare, a avut loc un accident deosebit de grav, din cauza unui pieton care a încercat să traverseze drumul național prin loc nepermis și fără să se asigure. Totul s-a întâmplat în jurul orei 20.30, când Ligia Bogde, de 29 de ani, din Năvodari, care se afla la volanul unui autoturism marca Dacia Logan, cu numărul de înmatriculare B-30-NRK, circula dinspre Constanța spre Ovidiu. În momentul în care a ajuns în dreptul sensului giratoriu, i-a apărut din senin în fața mașinii Denis Costel Pa-trichi, de 31 de ani, din localitatea Râsești, județul Vaslui, care se angajase în traversarea drumului prin loc nepermis și fără să se asigure. El a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde este internat în stare de comă de gradul IV.Un alt accident a fost provocat de un pieton ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii spun că Laurențiu Ion, de 27 de ani, din Constanța, care conducea un autoturism marca Volkswagen Passat, cu numărul de înmatriculare CT-07-BEE, pe bulevardul 1 Mai, ajungând în zona intersecției cu Aleea Pajurei, a surprins și accidentat pe Corneliu Croitoru, de 61 de ani, din Constanța, care s-a angajat în traversarea părții carosabile prin loc nepermis și fără să se asigure. În urma testării victimei cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0.78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Alte „pericole“ depistate pe drumurile publice Alte tragedii au fost preîntâmpinate de polițiștii din județ dacă e să ținem cont că numeroși șoferi au fost depistați la volanul autoturismelor deși se aflau sub efectul licorilor lui Bachus. Printre aceștia, s-au aflat Romel Tănase, de 31 de ani, din localitatea Bărăganu, Ramis Ali, de 33 de ani, din Cumpăna, și Mihai Roșu, de 34 de ani, din localitatea Plopeni, care sunt cercetați penal de polițiștii Secției 9 Rurale pentru conducerea autoturismelor lor sub influența băuturilor alcoolice. Un alt „pericol” pe drumurile publice a fost depistat de oamenii legii de la Secția 5 Rurală. Ei l-au descoperit în trafic pe Daniel Vasilescu, de 32 de ani, din localitatea Nuntași, care, deși nu era băut, se afla la volanul unui autoturism, chiar dacă nu avea permis de conducere.