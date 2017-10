"Benzina săracului": cât de avantajoasă este instalaţia GPL

6

cel mai bun

Cea mai buna instalatie GPL, cel mai bun pret si cel mai profi montaj, la Peugeot in Lazu. Acolo mi-am pus si eu, baiatii monteaza EXEMPLAR, se verifica inainte compatibilitatea instalatiei cu masina, instalatia vine din Itaia, o am de un an si nu am nici o problema, consumul e acelasi, viteza e aceeasi, economia e semnificativa. Doar la ei m-as intoarce pt alte montaje, daca o sa mai am nevoie. In afara ca le-am fost client, nu am nici o treaba cu ei, masina mea e japoneza.

Răspuns la: gpl

Adăugat de : badea, 8 august 2014

va rog dati-mi adresa unui service autorizat. va multumesc