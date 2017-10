Bei şi te urci la volan? Rişti ani buni de puşcărie

Bei și te urci la volan? Riști ani buni de pușcărie

Obișnuiești să bei câteva pahare și apoi să te urci la volan? Mare atenție. Dacă ai fost prins băut în timp ce conduci, poți ajunge după gratii chiar și 15 ani. De asemenea, dacă ai fost depistat având o îmbibație alcoolică, te poți alege cu suspendarea permisului între cinci și zece ani.Deputații au elaborat un proiect de modificare a Codului Rutier, care prevede înăsprirea pedepselor pentru cei care pun în pericol viața participanților la trafic. Proiectul legislativ prevede patru tipuri de măsuri, printre care dublarea sau chiar triplarea pedepselor cu închisoarea pentru alcoolemie penală sau consum de stupefiante, creșterea duratei de suspendare a permisului la cinci-zece ani pentru alcoolemie penală și la șase luni - un an pentru contravenții.Dublarea pedepsei cu închisoareaDeputații care au inițiat proiectul de lege vor dublarea pedepsei cu închisoarea, care, dacă actul normativ se va aproba, va fi cuprinsă între cinci și zece ani, dacă titularul permisului a condus pe drumurile publice un autovehicul având o îmbibație de alcool de peste 0,80 g/l alcool în sânge sau sub efectele stupefiantelor și chiar triplarea pedepselor actuale la 10-15 ani dacă aceste persoane efectuează transport public de persoane sau transport de substanțe periculoase.„Sunt de acord cu înăsprirea legislației. În condițiile în care educația rutieră produce efecte pe termen lung, singurul mod de a obține rezultate imediate este înăsprirea sancțiunilor, atât în ceea ce privește contravențiile, cât și infracțiunile”, precizează Ciprian Sobaru, șeful Serviciului Rutier Constanța.Perioade de suspendare a permisului de până la zece aniActul normativ prevede și mărirea perioadei de suspendare a permisului pentru consumul de alcool și stupefiante.Astfel, dacă ai condus având o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge sau sub efectele stupefiantelor, riști să rămâi fără permis între cinci și zece ani. Dacă, în schimb, ai fost depistat conducând având o alcoolemie de până la 0,80 g/l alcool pur în sânge, vei rămâne fără permisul de conducere pe o perioadă cuprinsă între șase luni și un an.„Ar trebui pusă o perioadă fixă, ori un an, ori cinci, ori zece, pentru a nu lăsa la latitudinea nimănui. Altfel, mereu vor exista discuții”, continuă polițistul.Majorarea duratei de suspendare a permisuluiÎn cazul consumului de alcool sau stupefiante, dacă în cinci ani de la restituirea permisului fapta se repetă, durata de suspendare a permisului se va majora. Astfel, dacă în perioada mai sus menționată ai fost prins cu o alcoolemie de 0,80 g/l alcool în sânge, permisul de conducere îți va fi suspendat din nou, de această dată pe o perioadă de zece ani. Dacă, în schimb, îmbibația ta alcoolică era de până în 0,80 g/l alcool în sânge, vei rămâne fără permis un an de zile.„Prima oară se poate întâmpla, dar apoi devine obișnuință. Obișnuința de a încălca legea trebuie sancționată ca atare”, afirmă Ciprian Sobaru.Acest act normativ prevede explicit și că pedepsele pentru conducerea pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor nu pot fi reduse.