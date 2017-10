Beat mort, ameninţa cu un cuţit trecătorii

Beat mort, amenința cu un cuțit trecătorii

Marți, 17 martie, în jurul orei 22, o echipă de ordine și siguranță publică din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „TOMIS”, aflată în serviciul de patrulare pe strada Poporului, din municipiul Constanța, s-a sesizat din oficiu despre fap-tul că un bărbat, aflat sub influența alcoolului, avea un cuțit în mână, pe care îl flutura deasupra capului strigând „nu vă speriați, am un cuțit, dar nu vă fac nimic...”. Potrivit locotenent colonel Sorin Mustățea, jandarmii au intervenit pentru calmarea și legitimarea bărbatului, care a devenit mai violent, refuzând să se legitimeze și să discute cu echipa de ordine publică. În aceste condiții, pentru a se evita primejduirea vieții sau integrității corporale a celorlalți cetățeni, a fost necesară imobilizarea și încătușarea turbulentului și conducerea lui la sediul Grupării de Jandarmi Mobile, în vederea stabilirii identității și întocmirea actelor procedurale. De la cel în cauză a fost ridicat un cuțit cu lungimea lamei de 12 cm. Pe numele lui Gheorghe Ghenoiu, de 58 de ani, din Constanța, au fost întocmite actele procedurale necesare începerii urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de port fără drept al cuțitului, dosarul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, în vederea continuării cercetărilor.