Beat criţă la volan? Ce poveşti inventează şoferii pentru a scăpa de poliţiştii rutieri

Beat criță la volan? Ce povești inventează șoferii pentru a scăpa de polițiștii rutieri

Nu de puține ori vedem sau auzim de șoferi care au fost opriți în trafic și s-a stabilit că erau băuți. Din păcate, aceștia nu se gândesc că pot provoca o tragedie și că pot fi chiar ei victime sau pot omorî pe cineva.Deși este o infracțiune gravă, care se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani, iar în ultima perioadă instanțele din Constanța îi trimit în spatele gratiilor pe șoferii aflați sub aburii lui Bachus care se urcă la volan, aceasta are și o parte amuzantă.Cei mai comici sunt șoferii care încearcă să pară cât mai lucizi și nu recunosc nici în ruptul capului că au consumat alcool. În timp ce unii spun că probabil le-a rămas doar mirosul, alții recunosc că au dat pe gât doar un pahar.În momentul în care un șofer este prins băut la volan, acesta este testat cu aparatul Drager și ulterior este escortat la unitatea medicală. „Înainte de recoltarea probelor de sânge, sunt obligatorii niște teste psihofizice. Asta înseamnă că i se testează abilitățile fizice și psihice de la momentul respectiv. I se dă sarcina de a ridica obiecte mici și sunt cazuri când nu vede masa unde sunt acele obi-ecte. Se execută și proba romberg care se face în cadrul spitalului de către medicul de gardă. La partea cu dusul degetului la nas am văzut și ochi scoși, iar la partea cu mersul în linie dreaptă se agață de echipamentele medicale din apropiere. În aceste condiții, starea de ebrietate iese la iveală imediat.”, a declarat scms. George Munteanu, șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Poliției Rutiere.Șoferii apelează la fel și fel de scuze pentru a scăpa de poliție și bagă la înaintare de cele mai multe ori mâncarea. În timp ce unii aproape că se jură că au mâncat salată cu foarte mult oțet, alții au servit castraveți murați. Nici faptul că au băut cu o seară înainte și nu știe de ce încă are alcool sau că berea pe care a consumat-o era fără alcool nu lipsește din repertoriul conducă-torilor auto. În ceea ce le privește pe femei, în special de Ziua Femeii, cele care au ghinionul de a fi oprite de poliție și testate cu aparatul Drager se scuză prin faptul că au consumat bomboane cu coniac.Niciuna din scuzele șoferilor nu ține, iar polițiștii nu se lasă înduioșați. „Nu m-am urcat niciodată băut la volan și cred că nu o voi face, deoarece nu mai ai aceleași reflexe și cine știe ce se poate întâmpla. Când plec din club prefer să dau 20 de lei și să ajung în siguranță acasă, iar a doua zi să am permis”, a declarat Costin P., din Constanța.Dacă ar gândi toți ca acest șofer, ne-am simți în siguranță pe străzile din Constanța. Iată că nu este așa, deloc. „M-am urcat de mai multe ori băut la volan. Nu am provocat niciodată niciun accident, pentru că sunt în stare să conduc”, a declarat un alt șofer care nu a dorit să își dezvăluie identitatea.Oamenii legii atrag atenția și femeilor care aleg să se urce la volan după ce au con-sumat alcool pentru a nu conduce soțul sau iubitul care este într-o stare de ebrietate mai avansată. În acest caz se vor întocmi două dosare penale, pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și încredințarea unui autovehicul unei persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice. Oamenii legii le recomandă tuturor șoferilor în astfel de cazuri să plece cu taxiul.