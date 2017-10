Băut şi fără permis, oprit de Poliţia Rutieră

Băut și fără permis, oprit de Poliția Rutieră

Un individ de 34 de ani, din Medgidia a ignorat faptul că nu are voie să conducă și că a băut și s-a urcat la volan. Cursa lui s-a finalizat după ce, duminică noapte, a fost tras pe dreapta de un echipaj al Serviciului Poliției Rutiere Constanța, pe strada Caraiman.Acesta se deplasa cu un autoturism marca Opel Corsa, iar oamenii legii au stabilit în urma verificărilor că are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Totodată, în urma testării cu aparatul Drager s-a stabilit că are o alcoolemie de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.El a fost escortat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.