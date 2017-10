Băut şi fără permis, a fost implicat într-un accident la Năvodari

Băut și fără permis, a fost implicat într-un accident la Năvodari

Un tânăr a fost prins de polițiștii din Năvodari după ce a condus un autoturism deși nu avea permis și, pe deasupra, se afla și sub influența băuturilor alcoolice.Cristian G., de 34 de ani, din Năvodari, a fost implicat într-o tamponare, în noaptea de 16 spre 17 noiembrie. În urma accidentului, el a fost verificat de polițiști și testat cu aparatul Drager. La ambele capitole, acesta a fost prins în ofsaid, în sensul că s-a constatat că nu are permis și că se afla și sub influența băuturilor alcoolice.