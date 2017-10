Bătrân accidentat pe strada Dezrobirii

Un bătrân care se afla sub influența băuturilor alcoolice a fost rănit, aseară, de o mașină, pe strada Dezrobirii, din Constanța.Polițiștii spun că, la ora 17,56, Florian C., de 30 de ani, care conducea un autoturism pe strada Dezrobirii, ajungând în zona stației RATC Baba Novac, a surprins și accidentat pe Iancu B., de 76 de ani, care, fiind sub influența băuturilor alcoolice, a încercat să traverseze strada prin loc nepermis și fără să se asigure.În accindent a fost rănit ușor pietonul, spun reprezentanții Poliției Rutiere Constanța.