Bate vântul demisiilor în Jandarmerie, Poliţie şi Pompieri

Bate vântul demisiilor în Jandarmerie, Poliție și Pompieri

Până nu demult, orice post în cadrul unei instituții de stat însemna siguranță și un salariu decent. Programul era unul bunicel, așa că mai toată lumea căuta cu disperare să ajungă „la stat”. În ultima vreme, situația s-a schimbat. În multe dintre instituțiile publice sau militarizate din Constanța se înregistrează tendințe, dacă nu îngrijorătoare, cel puțin alarmante privind părăsirea sistemului, din cauza, în primul rând, a micșorării drastice a salariilor. Nemulțumirile mocnesc în toate instituțiile de stat. Angajații, rămași fără 25% din salarii, nu știu pe unde să-și mai strige păsurile. Protestele, mai mult sau mai puțin zgomotoase, scot la suprafață disperarea unor oameni care, în multe situații, nu mai au din ce trăi și din ce să-și susțină familiile. Mai marii din Poliție ori Jandarmerie se așteaptă la plecări masive din sistem. Numărul tot mai mare al oamenilor care spun „adio” hainei militare sau de poliție arată o tendință clară de renunțare la un post sigur pentru un venit care să acopere necesitățile familiei. Zeci de demisii numai în ultimele luni La Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța, unde, în urmă cu doar câțiva ani, bătaia pe un post era mare, iar șpaga pe măsură (vezi dosarul de corupție care s-a născut de aici), în acest an au ales să plece din sistem nouă persoane, în condițiile în care anul trecut nu a renunțat nimeni la post. La Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanța s-au înregistrat, în acest an, 17 demisii, ceea ce, într-adevăr nu prea se cunoaște dacă e să luăm în considerare numărul de aproximativ 850 de angajați. Comparând cu 2009, când au ales să plece doar nouă oameni, tendința este una evidentă. La Unitatea Mobilă de Jandarmi cifra plecărilor este, de asemenea, mică, respectiv patru, dar dacă e să luăm în calcul că anul trecut nu au fost decât trei oameni care au ieșit din sistem, iar aceia prin pensionare, se poate spune că este un început. La Poliția de Frontieră Constanța, de la începutul acestui an și până la finele lunii septembrie, s-au înregistrat 15 ieșiri din sistem: patru ofițeri - prin pensionare, unul din cauza pierderii capacității de muncă, șapte agenți - prin pensionare, iar trei prin demisie. Semnalele privind renunțarea la haina de polițist de frontieră sunt însă destul de serioase, mulți gândindu-se să intre în concediu fără plată pe o perioadă de 90 de zile, pentru ca, în acest timp, să-și poată găsi ceva de lucru. Nici la Inspectoratul Județean de Poliție Constanța situația nu stă ca pe roze. În 2010, au plecat prin pensionare 16 polițiști, dar și 13 prin demisie, pe când, în 2009, s-au pensionat 25 și au demisionat șapte. Cert este că oamenii stau în „stand-by” până la începutul anului viitor, cel mai târziu, pentru a vedea dacă lucrurile se vor reglementa sau, dimpotrivă, se înrăutățesc. Dacă va fi cea de-a doua variantă, cu siguranță, mulți dintre angajați vor fi nevoiți să își depună demisiile.