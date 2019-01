Bătălia pentru şefia Armatei Române. O decizie de ultimă oră!

Bătălia pentru șefia Armatei Române. O decizie de ultimă oră!

Executivul atacă în instanță decretul prin care președintele Klaus Iohannis a prelungit mandatul șefului Statului Major al Armatei.„Acțiunea în contencios administrativ are ca prim efect suspendarea aplicării acestui document. Este încă un episod în războiul în care sunt implicate palatele Victoria și Cotroceni”, comentează Digi 24.Pe 28 decembrie, în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, președintele Iohannis a respins propunerea înaintată de guvern, în persoana gen.lt. Dumitru Scarlat, anunțând totodată că a semnat prelungirea cu un an a mandatului actualului șef de Stat Major, Nicolae Ciucă.Tot acest scandal vine într-un an foarte important, în care Armata va face investiții majore: avioane, elicoptere, corvete etc.