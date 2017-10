Bătaie de joc! Poliţiştii i-au identificat pe şoferii constănţeni care se şicanau în trafic pentru a-i ... mustra

2

Nu inteleg

Exista Cod rutier si Regulament de aplicare a Codului rutier. In regulament se spune: ,,Art. 145. - (1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa semnalizeze schimbarea directiei de deplasare, depasirea, oprirea si punerea in miscare. (2) Intentia conducatorilor de autovehicule de a schimba directia de mers, depasirea si oprirea se semnalizeaza prin punerea in functiune a luminii intermitente a semnalizatoarelor cu cel putin 50 m in localitati si 100 m in afara localitatilor, inainte de efectuarea manevrelor. Din postarea video se vede incalcarea acestui articol. De ce nu aplicati Regulamentul, care are si sanctiuni prevazute, domnilor politisti? Domnilor ziaristi va rog sa faceti o ancheta ziaristica sa ne spuneti cine sunt cei doi contravenienti care sunt ocrotiti de politie.