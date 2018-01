Bătaie cu scaune în cap în noaptea de Revelion! Scene şocante într-un restaurant - VIDEO

Bătaie cu scaune în cap în noaptea de Revelion! Scene șocante într-un restaurant - VIDEO

Ştire online publicată Marţi, 02 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Bătaie cu scaune în noaptea de Revelion la un restaurant din Vâlcea. Petrecerea de Anul Nou la care participau peste 100 de persoane s-a transformat într-un coșmar, după ce câțiva participanți, nemulțumiți de muzica pregătită de organizatori, și-au împărțit scaune în cap, pumni și picioare, scrie romaniatv.netBătaie cu scaune în noaptea de Revelion într-un restaurant din Vâlcea, declanșată de un bărbat nemulțumit de muzica din local."În jurul orei 3 noaptea am primit un apel la 112, colegii au fost informați că la un hotel are loc un scandal. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au aplanat conflictual. În locația respectivă, scandalul a fost declanșat de un bărbat nemulțumit de muzică. Acesta ar fi agresat o altă persoana, un alt bărbat. S-a deschis dosar penal pentru tulburarea liniștii publice. O singura persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale", a declarat la Realitatea TV Sandra Dăscălete, purtătorul de cuvânt IPJ Vâlcea.Potrivit ultimelor informații, persoanele care au început scandalul au fost nemulțumite pentru că DJ-ul a refuzat să le pună manele.Polițiștii au ridicat deja înregistrările video, iar la Poliția Municipală s-au depus plângeri penale împotriva bătăușilor. Martorii spun că in restaurant s-au împărțit scaune în cap, pumni și picioare, iar apoi scandalul s-a mutat afară, în curtea hotelului, până în momentul în care au intervenit mascații de la Jandarmeria Vâlcea, care au aplanat conflictul.