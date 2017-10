Bătăi ca în filme şi focuri de armă, între poliţişti şi infractori

La Medgidia

Bătăi ca în filme și focuri de armă, între polițiști și infractori

Scandal de proporții, cu focuri de armă, la Medgidia, între polițiști și infractori. Marți seară, în jurul orei 22.30, polițiștii din localitate au fost alertați, telefonic, că, pe strada Tineretului, la intersecția cu strada Poligonul Viilor, a izbucnit un scandal între mai multe persoane. Polițiștii s-au deplasat la locul semnalat, unde, în urma investigațiilor, au aflat că Iusein Ahmed, împreună cu Enghin Șaban au spart geamurile sediului unei societăți comerciale aparținând lui Șucuri Iusein, care se afla la acel moment în clădire alături de Sezghin Șaip. La un moment dat, acesta din urmă a părăsit imobilul, fugind pe strada 1 Mai, unde a fost urmărit și lovit de o mașină condusă de Iusein Ahmed, care ulterior a părăsit locul accidentului. În urma impactului, Șaip s-a ales cu răni serioase, fiind transportat în stare gravă la spital. Polițiștii au continuat urmărirea în trafic a mașinii implicate în accident, reușind s-o surprindă și s-o oprească în trafic. La bordul autoturismului se aflau Iusein Ahmed, Enghin Șaban, Ferit Iusein, Ahmed Izaber, Salim Iusein și un cetățean turc, Tarîk Cam. După ce au coborât din mașină, bărbații au devenit recalcitranți, au scos spray-uri lacrimogene pe care le-au folosit împotriva oamenilor legii. În acest timp, Ahmed Ibazer a scos un topor și l-a lovit pe unul dintre polițiști, cu muchia acestuia, peste mână. Bărbatul nu s-a mulțumit doar cu atât și a încercat, din nou, să-l lovească pe agent, care s-a văzut nevoit să facă uz de pistolul din dotare, cu care a tras șase focuri, cinci în plan vertical și unul spre atacator, rănindu-l la picior. La locul incidentului a fost chemată o ambulanță care l-a transportat pe Ahmed Ibazer la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța unde a rămas internat într-un salon păzit de polițiști. Între timp, ceilalți cinci indivizi au reușit, din nou, să fugă de la fața locului, cu mașina. Polițiștii au cerut întăriri și, în scurt timp, toți participanții la altercație au fost prinși și conduși la secția de poliție pentru a da declarații. Polițiștii nu au reușit să stabilească motivul exact și împrejurările în care a avut loc scandalul. Ancheta a fost preluată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, care continuă investigațiile, urmând să stabilească și încadrarea juridică a faptelor de care cei menționați se fac vinovați. Bărbatul care a provocat întregul tărăboi este un obișnuit al oamenilor legii. În urmă cu aproximativ un an, Ibazer Ahmed, în vârstă de 35 de ani, din Medgidia, și-a stropit cu benzină unchiul și vărul, după care a încercat să le dea foc cu o brichetă. La acea vreme, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 29 de zile pentru tentativă de omor, însă, ulterior, magistrații au decis ca el să fie cercetat în stare de libertate, considerând că acesta nu reprezintă un pericol public. Acestea nu sunt însă singurele probleme pe care Ibazer Ahmed le-a avut cu legea. În palmaresul infracțional al acestuia mai figurează un dosar penal pentru furt calificat, violare de domiciliu și distrugere, în 2009, iar în 2007, pe când se afla la o nuntă, el a încercat să înjunghie în piept un alt invitat.