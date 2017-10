Bărbatul din Mangalia care ar fi trebuit să fie asasinat la comanda nevestei a sesizat Protecţia Copilului

Bărbatul din Mangalia care ar fi trebuit să fie asasinat la comanda nevestei a sesizat Protecția Copilului

Mihai Calciuc, bărbatul care anul trecut ar fi trebuit să fie asasinat la comanda soției, a făcut plângere la Protecția Copilului, însă cei responsabili nu au făcut, deocamdată, nicio anchetă la domiciliul reclamantului. El spune că Elisabeta Calciuc, cu care se află în proces de divorț și încredințarea minorilor, l-a îndepărtat de lângă cele două fete minore, pe care le au împreună, și se teme că adolescentele sunt în pericol dacă rămân lângă mama lor. „Sfaturile mele sunt ignorate cu desăvârșire, sub apanajul unei sfidări continue, deoarece atât mama cât și fetele au început să întrețină relații cu diverși bărbați, să consume băuturi alcoolice, să fumeze și să intre în anturaje îndoielnice din punct de vedere moral”, spune Mihai Calciuc în plângerea adresată celor responsabili de la Protecția Copilului Constanța. El mai susține că, deși locuiesc încă în aceeași casă, Elisabeta Calciuc a adus acasă un copil în vârstă de șase ani, care este fiul amantului său. „Îl aduce pe acest copil la mine acasă și se preocupă mai mult de el, lăsându-le pe fetele noastre să-și poarte singure de grijă” a mai spus Mihai Calciuc cu lacrimi în ochi. Cu privire la aceste acuzații, Elisabeta Calciuc nu a vrut să stea de vorbă cu presa. Pe de altă parte, soțul o acuză pe cea care-i este consoartă de 20 de ani, că a plecat în luna de miere cu amantul. Mai exact, Elisabeta Calciuc a plecat de acasă de câteva zile, fără să-i spună bărbatului nimic. „A venit pe aici, a făcut scandal de au sărit toți vecinii, a luat un sac de cartofi pe care eu îl cumpărasem ca să aibă copiii ce mânca și dusă a fost”, spune actualul soț, Mihai Calciuc, cu care se află în divorț. El spune că a aflat că soția lui are un amant încă de când se înțelegeau bine și crede că planul pentru asasinarea sa a fost pus la cale de nevastă împreună cu amantul ei. Bărbatul susține că poate trece cu vederea acest aspect însă cel mai mult suferă pentru că cele două fete, una de 16, alta de 17 ani, îl tratează ca pe ultimul om. „Mama lor le-a atras de partea ei pentru că le permite și chiar le încurajează să vină cu bărbați acasă, iar eu nu am fost de acord cu așa ceva” spune Mihai Calciuc. Cele spuse de bărbat sunt susținute și de vecini, care au confirmat că Elisabeta Calciuc caută mereu gâlceavă și le îndeamnă și pe fete să fie împotriva tatălui lor. „Este mereu pusă pe scandal și tot ea cheamă polițiștii, după care spune că bărbatul ei este nebun. Cei doi sunt în partaj și ea vrea cu orice preț să-l scoată nebun ca să fie internat la Palazu Mare iar ea să rămână cu întreaga casă” a declarat una dintre vecine. Elisabeta Calciuc este cercetată de procurori pentru instigare la omor, după ce a încercat să convingă un muncitor ca, în schimbul sumei de 50 de euro, să îi ucidă soțul. Acesta nu i-a dat inițial niciun răspuns femeii, dar s-a dus la Mihai Calciuc și i-a povestit planul nevestei. În urma acestei întâmplări, cei doi au ajuns să divorțeze iar procesul se află pe rolul Judecătoriei Mangalia. Mai mult, femeia vrea jumătate din casa lui Mihai Calciuc, însă vecinii spun că nu ar merita nimic deoarece el este cel care a muncit și a construit-o iar ea a stat ca o „prințesă” acasă.