Bărbatul din Chirnogeni acuzat că şi-a violat nepoata susţine că este impotent

Bărbatul din Chirnogeni acuzat că și-a violat nepoata susține că este impotent

Magistrații de la Judecătoria Man-galia au emis mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile pe numele bărbatului acuzat că, timp de doi ani, și-a violat nepoata, în vârstă de 15 ani, pe care a și lăsat-o însărcinată. Potrivit anchetatorilor, Vasile Corbu, de 66 de ani, din localitatea Chirnogeni, a ajuns în arestul Poliției sub acuzațiile de viol și incest. Nemulțumit de decizia jude-cătorilor, pensionarul a făcut recurs la măsura arestării, solicitând să fie cercetat în stare de libertate. În apărarea sa, el a spus că nu și-a violat nepoata și că fata spune așa doar ca să se răzbune pentru bătăile pe care i le dădea uneori din cauza obrăzniciilor pe care le făcea. Mai mult, Vasile Corbu a declarat judecătorilor că nu el este tatăl copilului nenăscut deoarece a rămas impotent în urmă cu mai mult timp. Minora va rămâne în grija bunicii Alina Alexandra S., de 15 ani, este elevă în clasa a VIII-a la școala din localitatea Chirnogeni. De ceva timp, fata a început să ia proporții, colegii făcând glume pe seama ei că s-a îngrășat extrem de mult în comparație cu felul în care arăta anul trecut. Cu toate acestea, diriginta clasei a observat schimbarea survenită și, bănuind că ceva nu este în regulă, a luat-o pe elevă și a dus-o la un control la dispensarul din comună, unde medicul a stabilit că minora este însărcinată. Imediat, diriginta a anunțat polițiștii din localitate, care au aflat nenorocirea prin care adolescenta trecea de doi ani de zile. Potrivit anchetatorilor, din cercetări a reieșit că fata era violată de bunicul ei, de la vârsta de 13 ani. Oamenii legii susțin că Vasile Corbu, de 66 de ani, profita de nepoata lui ori de câte ori avea chef de sex și probabil ar fi chinuit-o mult mai mult dacă aceasta nu ar fi rămas însărcinată, iar diriginta clasei nu ar fi anunțat polițiștii. Alina a fost crescută de la vârsta de trei luni de bunicii din partea mamei. Tatăl său a murit când a împlinit o lună iar mama ei stă mai mult prin spitale deoarece are TBC. Fata spune că a avut o copilărie destul de liniștită până la vârsta de 13 ani, când a început să se dezvolte ca orice domnișoară. „În urmă cu doi ani, bunicul m-a luat cu forța și m-a dus într-o cameră din casă, atunci când bunica era plecată la o vecină. M-a deflorat și m-a amenințat că o să mă omoare dacă voi spune cuiva ce mi-a făcut. De frică, am tăcut, iar el a continuat să mă batjocorească. Nu am avut curaj să-i spun ce mi se întâmplă nici bunicii și acum am aflat că sunt gravidă în cinci luni” povestește suspinând adolescenta. Bunica ei, Ana Corbu spune că nu a știut ce i se întâmplă nepoatei. Ea povestește că l-a văzut pe soțul ei de mai multe ori când o bătea pe Alina, însă spune că întotdeauna a crezut că fata este pedepsită pentru că ar fi greșit cu ceva. „Nu știam că este bătută ca să se culce cu el, deși a fost un curvar toată viața. Tot timpul era cu ochii după femei, dar să-și bată joc de copilul ăsta nu l-am crezut niciodată în stare” spune femeia. Despre cazul Alinei au fost sesizați și reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Șeful instituției, Petre Dinică, a declarat că minora va rămâne în grija bunicii, urmând ca fata să fie consiliată psihologic de un specia-list al instituției, pentru a trece mai ușor peste această dramă. În altă ordine de idei, medicii susțin că minorei nu i se mai poate face întrerupere de sarcină, deoarece este deja gravidă în cinci luni, iar fătul a mișcat. La rândul ei, adolescenta spune că va naște copilul, dar nu dorește să-l crească, deoarece este hotărâtă să meargă la un liceu sau la o școală profesională. Ea a menționat că imediat după naștere va da semnătură pentru ca bebelușul să ajungă într-un orfelinat.