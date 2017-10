Bărbatul care şi-a obligat soţia să facă sex oral unui cal, trei ani după gratii

Bărbatul care și-a obligat soția să facă sex oral unui cal, trei ani după gratii

Magistrații de la Judecătoria Medgidia l-au condamnat la trei ani de închisoare cu executare pe Marius Corcodel, cel care și-a pus soția să îi bea urina și să îi facă sex oral unui cal. El a mai fost obligat prin sentință să plătească părții civile Andrei Gheorghe daune morale în valoare de 7.000 de lei. Sentința nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel la Tribunalul Constanța. La începutul lunii octombrie 2009, un caz cu totul și cu totul deosebit a avut loc în localitatea Tortomanu. Marius Corcodel, un tânăr în vârstă de 22 de ani, din localitate, a fost acuzat că și-a bătut concubina ca să o determine să întrețină raporturi sexuale orale cu... un cal. Povestea a ajuns la urechile autorităților după ce tatăl suspectului, sătul să îndure bătăile pe care fiul i le administra, a reclamat la Poliție toate abuzurile comise de acesta, cerându-le oamenilor legii ajutorul. Așa s-a aflat că Marius Corcodel și-a terorizat sistematic întreaga familie, aducându-i în pragul disperării pe cei care trăiau sub același acoperiș cu el. Oamenii legii spun că individul obișnuia să se îmbete și, odată ajuns acasă, să-și ia la bătaie tatăl, mama, concubina și fratele, pe care îi dădea apoi afară din locuință, lăsându-i să doarmă sub cerul liber sau pe la vecini. În luna martie, concubina tânărului nu a mai putut îndura violențele la care era supusă și a fugit de acasă, refugiindu-se în casa unei cunoștințe din comuna Nicolae Bălcescu. Și-a imaginat că așa va scăpa din infernul de acasă, dar nu a fost deloc așa. Anchetatorii spun că, după aproape o lună, Marius Corcodel a descoperit locul în care tânăra se ascundea și a mers după ea la Nicolae Bălcescu. Polițiștii spun că individul a spart geamurile casei în care tânăra fusese găzduită, a intrat în imobil și l-a bătut pe proprietar cu o bâtă, abandonându-l într-o baltă de sânge. Violențele la care Marius Corcodel și-a supus familia au culminat în noaptea de 24 spre 25 septembrie 2009, atunci când individul și-a bătut concubina și a obligat-o... să-i bea urina! Această umilință nu l-a satisfăcut îndeajuns pe individ, astfel că, fără să ia în seamă lacrimile de disperare ale tinerei, a dus-o pe aceasta în grajdul din curtea casei și a încercat să o forțeze să întrețină raporturi sexuale orale cu... un cal. Tânăra, însărcinată în două luni, s-a opus, în ciuda loviturilor încasate și, în cele din urmă, suspectul a lăsat-o în pace. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia au formulat, imediat de la sesizare, propunere de arestare preventivă pe numele tânărului, iar magistrații au emis mandat pentru 29 de zile sub aspectul săvârșirii in-fracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri, vătămare corporală, violare de domiciliu, amenințări, distrugere și tulburare de posesie.