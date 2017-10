Bărbaţii din Mangalia dispăruţi în Spania au fost găsiţi, dar refuză să se întoarcă în ţară

Potrivit Poliției Române

Bărbații din Mangalia dispăruți în Spania au fost găsiți, dar refuză să se întoarcă în țară

Cei patru bărbați din Mangalia, dați dispăruți în Spania, au fost găsiți în regiunea Andaluzia, însă ei refuză să se întoarcă în țară, a declarat, ieri, Sarmizia Fetcu, purtător de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române. Informația a fost transmisă Poliției Române de autoritățile spaniole. Nici unul dintre cei patru români nu a fost sechestrat după ce au părăsit, împreună cu ceilalți 27 de compatrioți, plantația unde fuseseră supuși exploatării și relelor tratamente, a precizat ofițerul. Pe data de 2 septembrie, 31 de bărbați de etnie romă din cartierul Coloniști, din Mangalia, au plecat în Spania, în zona orașului Sevilla, la cules de măsline și struguri. Au ajuns la destinație trei zile mai târziu. Oamenii au acceptat să părăsească țara fără a semna contracte de muncă. S-au bazat doar pe vorbele angajatorilor, care i-au asigurat că, în schimbul unei lădițe de măsline culese, vor fi plătiți cu 40 de euro. Nu li s-au cerut bani pentru a achita călătoria și restul cheltuielilor. Angajatorii s-au arătat „înțelegători“ și au convenit cu muncitorii ca banii pentru transport să le fie reținuți ulterior, din salarii. După ce au ajuns la destinație, românilor le-au fost confiscate actele, telefoanele mobile, nu li s-a dat mâncare și au fost puși să muncească sub amenințare, ne-au declarat rudele lor. „La început, mi-au zis că sunt bine, dar apoi am aflat că erau forțați să declare asta. Pe 13 septembrie, seara, au spus adevărul. Au sunat acasă pe ascuns și ne-au zis să-i scăpăm de acolo. Ne-au sfătuit să mergem a doua zi la Poliție, la Mangalia, să reclamăm ce li se întâmplă“, ne-a mărturisit Ași Nurie, ai cărei băieți în vârstă de 20 și 23 de ani se numără printre cei 27 de muncitori care se întorc acasă. Potrivit autorităților române din Spania, bărbații din Mangalia au fost transportați în această țară de doi indivizi din București. Angajatorii nu i-au plătit pentru munca prestată. În schimb, i-au amenințat, i-au bătut și i-au abandonat pe câmp. „Au fost puși să doarmă pe pământ. Muncitorii și-au încropit din nailon niște adăposturi, au fost bătuți cu săbiile, cu răngile, cu bâtele și duși la muncă de la 4 dimineața la 11 noaptea”, a relatat Monica Știrbu, consulul României la Sevilla. Sâmbătă, 15 septembrie, în cursul nopții, cei 31 au reușit să fugă din locul în care erau ținuți. Doar 27 dintre ei au ajuns la sediul consulatului român de la Sevilla. Ceilalți patru au fost dați dispăruți. Români exploatați de români Cei 27 de muncitori au fost urcați într-un autocar și trimiși spre România. Ieri dimineață, românii au ajuns în vama arădeană Turnu, ei fiind audiați, în cursul după-amiezii, de ofițeri ai Direcției de Investigații Criminale, a declarat Sarmizia Fetcu. Muncitorii vor lua apoi drumul Constanței, sub escorta Poliției. Bărbații sechestrați în Spania au fost păcăliți de o rețea de traficanți de persoane, în vederea exploatării prin muncă, formată din cetățeni români de etnie romă, a declarat, ieri, ministrul Muncii, Paul Păcuraru. Potrivit acestuia, Ministerul de Interne și Ministerul Muncii, în colaborare cu autoritățile spaniole, au demarat o anchetă în acest caz. Paul Păcuraru a explicat că cei 27 de români care s-au întors acasă vor fi anchetați și li se vor cere detalii despre condițiile în care au plecat la muncă în Spania și despre persoanele care i-au sechestrat. Poliția spaniolă a depistat rețeaua de traficanți, iar în spațiul în care locuiau au găsit lucruri de-ale românilor sechestrați, a adăugat ministrul Muncii. 