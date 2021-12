Bărbați din Medgidia, trimiși în judecată pentru trafic de migranți. Săbii și valută, confiscate la percheziții!

Trei persoane au fost trimise în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța pentru trafic de migranți. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre M.A., de 31 de ani, O.A. și O.F., de 24 de ani, din Medgidia. „Probatoriul administrat în cauză până în prezent a relevat că în perioada mai - 10 iunie 2021, inculpatul O.A. l-a preluat pe migrantul ilegal A. M., i-a facilitat cazarea în localitatea Mircea Vodă, apoi a intermediat cu inculpatul M. A. (căruia i-a și plătit efectiv suma de 2.000 euro, bani proveniți de la A. M.), transportul migrantului pe teritorului României din Mircea Vodă până la vama Nădlac, în scopul trecereii ilegale a frontierei de stat a României.La data de 10.06.2021, în schimbul sumei de 3.000 euro, din care a primit efectiv pentru sine suma de 1.000 euro, și pentru inculpatul O. F. suma de 1.000 euro, inculpatul M. A. l-a preluat pe migrantul ilegal A. M. din localitatea Mircea Vodă, apoi l-a predat șoferului său O. F., și a dispus acestuia să-l transporte pe teritoriul României, până la vama Nădlac”, au precizat procurorii constănțeni. Pe parcursul urmăririi penale, față de inculpați au fost luate măsurile arestatului preventiv și controlului judiciar.Totul a plecat de la un caz descoperit de poliţiştii de frontieră în data de 04.03.2021, când au fost depistaţi opt cetăţeni turci care trecuseră ilegal frontiera în România din Bulgaria, au arătat polițiștii de frontieră. Aceștia aveau vârste între 21 și 32 de ani, au fost găsiți ascunși în pădure lângă Făurei și au recunoscut că intenționau să ajungă în Germania și că au fost călăuziți pe teritoriul Bulgariei de doi cetățeni bulgari, fiind transportați până în apropierea frontierei române.Continuând cercetările şi în urma unor acţiuni informativ-operative, în data de 10 iunie, lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Constanța și poliţişti din cadrul Direcției Operațiuni Speciale al IGPR au organizat un flagrant în Punctul de Trecerea a Frontierei Nădlac, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în migraţie ilegală.În urma acţiunii, a fost descoperit un cetăţean român, O.F., în vârstă de 24 ani, membru al grupării monitorizate, care încerca să scoată din țară un cetăţean turc, M.A., în vârstă de 34 de ani, ascuns în mijlocul de transport condus de român.Persoanele în cauză au fost conduse la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Constanța, pentru continuarea cercetărilor, iar cetățeanul turc a fost predat lucrătorilor din cadrul Inspectorului General pentru Imigrări Constanța, în vederea extrădării de pe teritoriul României.De asemenea, în ziua următoarea, continuarea activităților specifice, polițiști de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Constanța și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Constanța au pus în aplicare două mandate de percheziție imobiliară pe raza localității Medgidia, județul Constanța. Cu ocazia percheziţiilor au fost ridicate două microbuze, două arme albe – săbii, mai multe sume de bani și valută, iar un cetăţean român, A.M. în vârstă de 31 de ani, a fost adus cu mandat în vederea audierii de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.