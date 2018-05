Bărbat prins în flagrant în timp ce primea 2500 lei, după ce anterior primise 4500 lei pentru o presupusă angajare

Miercuri, 18 Aprilie 2018.

Marți, 17 aprilie a.c., ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, au organizat și realizat prinderea în flagrant a unui bărbat, în vârstă de 51 ani, din București, după ce a primit suma de 2.500 de lei de la o persoană denunțătoare în cauză, pentru a interveni pe lângă anumiți funcționari, în vederea angajării fiului acesteia, pe o funcție de conducător auto în cadrul unei instituții publice din municipiul Giurgiu.Tot în cursul zilei de ieri, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență, aflate în concurs real. Totodată, a dispus reținerea acestuia, urmând ca astăzi să fie prezentat Tribunalului Giurgiu, cu propunere de arestare preventivă.Din cercetările efectuate a rezultat că, luna iunie 2017, persoana denunțătoare l-a cunoscut pe inculpat prin intermediul unei rețele de socializare iar, în cursul discuțiilor purtate, acesta a afirmat că îi poate facilita angajarea în cadrul unor instituții publice din județul Giurgiu, întrucât are influență asupra unor persoane cu funcții importante.În acest context, în perioada august-octombrie 2017, inculpatul a pretins și primit de la denunțătoare, în mai multe tranșe, suma de 4.500 de lei.De asemenea, în perioada 13-16 aprilie a.c., inculpatul a pretins, iar la data de 17 aprilie a.c. a primit de la denunțătoare suma de 2.500 lei, susținând că îi poate influența și determina pe funcționarii unei instituții publice din Giurgiu, să îl angajeze pe fiul său pe o funcție de conducător auto.Ofițerii din cadrul S.J.A. Giurgiu au efectuat activitățile de urmărire penală dispuse de către procurorul de caz, probatoriul fiind administrat cu sprijinul D.G.A. – Structura Centrală.Cercetările continuă pentru clarificarea cauzei sub toate aspectele și documentarea întregii activități infracționale a inculpatului.