Bărbat înjunghiat de un om al străzii, în zona Tomis Nord

2

NEPASARE SI NESIMTIRE

aceasta zona cam pana la city si pe tomis si pe lapusneanu msuna de oaeni ai strazi care sunt ciudati beti sau nebuni sau doati iti e frica si ziua sa treci pe langa ei dar si dupa ce se intuneca sau pana sa se lumineze diminea*a. unii pleaca sau mor si altii ii iacul parca ii aduce cinev* expre in aceasta zona. chiar daca nu le spui nimic de cee mai multe ori trec pe langa om ii scuipa se cearta cu ei...apai nimeni nu e vinovat ca ei au ajuns pe strada.dar PRIMARIA EFECTIV E MUTA SI NEPASATOARE ASA CUM E SI CU SPAT5IUL VERDE CARE A INVADAT CU CIULINI BALARII SERPI SOPARLE CONSTANTA. NENE FAGADAU DE CE AI AJUNS PRIMAR SA TE FRIZEZI LA FREZA SI SA NEARATI CAT DE MULT POTI SA APARI LA TV ?ASA CA AEM IN CONSTANTA DULAI MAIDANEZI8 OAMENII STRAZI BALARII CRESCUTE IN NESTIRE ARACIE ...BRAVO PRIMARIE BRAVO PSD. LUMEA VORBESTE SI VI SE RUPE VOUA DE CEI MULTI SI FRAIERI DE VOTEAZA DIN 4 IN 4 ANI SI DIN 5 IN 5 ANI.