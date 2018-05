Bărbat încătuşat de poliţişti, la Constanţa. „Te voi distruge şi te aranjez definitiv!”

Bărbat încătușat de polițiști, la Constanța. „Te voi distruge și te aranjez definitiv!”

Trei polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța sunt acuzați de abuz în serviciu, amenințare și loviri și alte violențe. Totul s-ar fi întâmplat în urmă cu câteva zile, în incinta benzinăriei Rompetrol, din zona Dobrogea.Un constănțean susține că a fost încătușat și amenințat de un agent de poliție, în timp ce aștepta la coadă pentru a-și cumpăra o cafea.„La data de 10 aprilie, mă aflam în incinta benzinăriei pentru a-mi cumpăra o cafea. Agentul Adrian Chisoiu mi s-a adresat pe un ton ridicat și m-a obligat să prezint actele mașinii staționate în parcare și permisul de conducere/buletinul. I-am spus că nu am actele asupra mea și, imediat, agentul le-a spus altor doi colegi: «Îl cunosc foarte bine pe acesta, e un țăran de la Băneasa». După o secundă, am fost înconjurat de cei trei, m-au imobilizat, mi-au întors brutal brațele la spate și m-au trântit la podea. M-au încătușat și m-au dus la autospeciala de poliție”, povestește Giorgian Carazieanu.Bărbatul spune că nu i s-a adus la cunoștință motivul verificării identității și a documentelor autoturismului, mașina fiind parcată.„Cei trei se aflau în curtea benzinăriei cu două autospeciale de poliție, una aflată la spălat, iar alta parcată în lateralul din curtea benzinăriei. În momentul în care m-au băgat în mașina de poliție, Adrian Chisoiu m-a amenințat, spunându-mi: «Eu te voi distruge și te aranjez definitiv». Le-am comunicat CNP-ul și, după ce au constatat că am permis de conducere, le-am transmis că dacă nu-mi scot cătușele le voi face plângere penală. Abia atunci mi-au dat drumul și m-au testat cu etilotestul, rezultatul fiind zero”, a mai precizat Caraizeanu.Totul ar fi plecat de la o abatere în trafic, oamenii legii amendându-l pe bărbat pentru că ar fi tăiat linia continuă din zonă, pentru a intra în benzinărie. Șoferul susține că nu a săvârșit abaterea de care este acuzat și că așteaptă lămuriri în instanță, atât pentru sancțiuni, cât și pentru încătușarea pe care o consideră abuzivă.XXXAșteptăm punctul de vedere oficial al Poliției Rutiere în legătură cu scandalul amintit.