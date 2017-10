Bărbat din Cumpăna trimis în judecată pentru viol şi corupţie sexuală

8

am si copil si e foarte bine crescut

as da mai multe detalii despre mine ,dar te panichezi si e pacat --nu am nimic cu acel copil fetita ---eu spun LA GENERAL ce este in CUMPANA nu am maturat strazile .....in CUMPANA .....;candva ----un lucru e cert ,fetita era scapata de sub controlu mamei ---s-au cate or fi---nu conteaza ---a citit intr-o declaratie a fetei---imi era mai frica de parinti decat de SORIN---MA UIMESC ACESTE CUVINTE ---MAMA FETEI NU A STIUT SA FIE O PRIETENA PTR FATA EI --- si probabil a fost si obligata sa spuna verzi si uscate ---oricum faptul este consumat --- ai rabdare si obisnuiestete cu ideea ---ca nu te vei bucura foarte mult ---

Răspuns la: mai vedem noi

Adăugat de : ....., 26 iulie 2013

Si stai tu linistita peste tot exista ce zici tu aar o fetita de 12 ani nu pote fi considerata dor un copil ata daca tu crezi le poti numi alfel o sa...