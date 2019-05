Bărbat de 63 de ani, cercetat după ce ar fi făcut sex cu o fată de 13 ani și ar fi lăsat-o însărcinată

Un bărbat de 63 de ani din comuna Negomir, județul Gorj, este cercetat în libertate, după ce ar fi lăsat însărcinată o fată în vârstă de 13 ani.







Surse din rândul anchetatorilor au declarat, marți, pentru corespondentul MEDIAFAX, că fata de 13 ani și bunica ei au mers, marți, la sediul Poliției Rovinari, sesizând faptul că, în luna ianuarie, copila ar fi întreținut relații sexuale cu un vecin în vârstă de 63 de ani. Familia fetei a declarat că nu a știut că aceasta este însărcinată și a aflat de curând, în prezent sarcina având 20 de săptămâni, relatează Mediafax.







„Am înțeles că fata a fost la un control la Rovinari, cu bunica ei, nu știm mai multe lucruri. Am înțeles că fata ar mai fi avut probleme de genul acesta, ar mai fi fost și altcineva condamnat. Am trimis viceprimarul acolo, mai are o soră. Bărbatul acuzat este vecin cu ea. Nu știu să mai fi avut probleme. Poliția și cei de la Protecția Copilului anchetează cazul și o să aflăm mai multe. E revoltător să aibă o asemenea vârstă și să fie însărcinată”, a precizat, pentru MEDIAFAX, Tudor Oiță, primarul comunei Negomir.







Cazul a intrat și în atenția Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, inspectorii urmând să facă o anchetă socială și să o consilieze pe minora care este însărcinată.







Sursa: hotnews.ro