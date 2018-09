Bărbat care a înființat o cultură de cannabis, reținut în urma unor percheziții

Un bărbat de 39 de ani din comuna dâmbovițeană Aninoasa a fost prins, în urma unor percheziții, de DIICOT, cu 5 kilograme și cu peste 400 de plante de cannabis, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița, remis, vineri, AGERPRES.''Ieri, polițiștii de combaterea criminalității organizate din Dâmbovița, sub coordonarea unui procuror DIICOT, au descins la locuințele unei persoane bănuite de operațiuni cu droguri. În urma perchezițiilor, au fost indisponibilizate peste 5 kilograme de cannabis, peste 460 de plante de cannabis, echipamente necesare dezvoltării plantelor de cannabis, telefoane mobile, un laptop și bani în lei și în valută'', precizează IPJ Dâmbovița.Conform sursei citate, începând cu luna ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, sub coordonarea unui procuror DIICOT - BT Dâmbovița, au documentat activitatea infracțională a bărbatului de 39 de ani, din Aninoasa, bănuit de înființarea unei culturi de cannabis ''in door'' pe raza localității Gura Ocniței.Polițiștii de combaterea criminalității organizate din Dâmbovița au efectuat, joi, trei percheziții la locuințele deținute de bărbat.''În urma descinderilor, au fost indisponibilizate 5450 de grame de cannabis influorescență (masă netă), 42 de grame rezină de cannabis, 2 grindere, 11 recipente cu semințe de cannabis, 2 cântare electronice, un dispozitiv electronic centrifug pentru uscarea și mărunțirea plantelor, 468 de plante de cannabis, telefoane mobile, un laptop, 4555 de euro și 2000 de lei'', se mai arată în comunicatul IPJ Dâmbovița.De asemenea, polițiștii au pus în aplicare un mandat de aducere, bărbatul depistat fiind condus la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Dâmbovița pentru audieri.Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca, pe parcursul zilei de vineri, să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.La activitate au participat și polițiști de la Brigada de Combaterea a Criminalității OrganizaTe Ploiești și jandarmi, scrie Agerpres.