Banii nu i-au adus libertatea lui Ciobanu

Magistrații de la Tribunalul Constanța au respins, ieri, cererea de eliberare provizorie pe cauțiune a fostului director adjunct de la ITM Constanța, pedelistul Marius Ciobanu. Hotărârea instanței poate fi atacată cu recurs în termen de 24 de ore. Amintim că instanța Tribunalului Constanța stabilise, marți, o cauțiune de 20.000 de lei pentru posibila eliberare a lui Ciobanu. Înainte de a veni în sala de judecată magistratul care s-a ocupat de dosarul lui privind eliberarea pe cauțiune, Marius Ciobanu a ținut să apostrofeze, din boxă, reprezentanții presei, acuzând „prostiile” care se scriu despre el… El a spus: „Când o să ies de aici, după ce o să-mi ispășesc pedeapsa, voi face o conferință de presă în care îmi voi demonstra nevinovăția” (?!) Numai că, vorba ceea: „gura păcătosului, adevăr grăiește!”. Ciobanu este conștient, se pare, de „ispășirea unei pedepse”, chiar dacă se consideră, în continuare, „nevinovat”… O frază fără sens, dar prin care subconștientul lui Marius Cio-banu a „vorbit” mai mult decât elocvent… Cât despre „prostiile” pe care le scrie presa, cel puțin în cazul lui, nu se poate spune decât că a scris despre „prostiile” pe care se presupune că le-a făcut și nimic mai mult… „Nu am vrut niciodată să iau bani. Am vrut să ajut oamenii. Așa m-a învățat mama…” Ieri, în fața instanței de judecată, Ciobanu a încercat să sensibilizeze judecătorul de ședință și a cerut, din nou, clemență. Discursul său pare mai mult unul al unui om de pe „scenă” de pe care spune că s-a dorit înlăturarea lui (cel puțin așa a dat de înțeles, ieri, în sala de judecată și bănuim că este vorba de scena politică), dar nu a unei persoane care consideră că a greșit cu ceva. De altfel, el a afirmat că este nevinovat și că nu a dorit decât să ajute oamenii. Dar să detaliem. Ciobanu a spus așa: „Înainte de a ajunge la acest eveniment nefericit am fost un om foarte bine văzut în societate. Am fost avansat datorită competenței mele. Toată lumea m-a iubit și mă iubește în continuare. Nu am vrut niciodată să iau bani. Am vrut să ajut oamenii. Așa m-a învățat mama… Am tot ceea ce îmi doresc (n.r. - referindu-se la situația sa financiară)”. „Nu reprezint un pericol social. Sunt nevinovat! Doar Dumnezeu știe că sunt nevinovat! În primul rând suntem oameni și credem în Dumnezeu!” - a conchis Ciobanu. Garanții pentru Ciobanu Sorin Calaigii, unul dintre avocații lui Ciobanu, a spus că, „la acest moment, nu mai subzistă elementele avute în vedere la data emiterii mandatului de arestare preventivă. (…) Faza de urmărire penală s-a încheiat, pericol nu există, iar limitele de pedeapsă sunt mai mici decât la furtul calificat. (…) Mai mult decât atât, din data de 14 octombrie, domnul Ciobanu a fost demis din funcție, astfel că nu poate să mai comită infracțiuni de tipul aceleia pentru care a fost arestat”. Apărătorul s-a mai referit la situația familială a inculpatului, la faptul că are o familie organizată, doi copii, diplome care relevă pregătirea lui educațională, aspecte care ar trebui să cântărească în favoarea lui și să demonstreze că nu este un pericol public. Garanția de tip pecuniar (cauțiunea de 20.000 de lei) nu ar fi trebuit decât să dovedească, o dată în plus, că inculpatul nu ar ieși din cuvântul instanței de judecată și se va supune tuturor condițiilor preventive impuse de aceasta. Și cel de-al doilea avocat al lui Ciobanu, Cornel Popescu, a spus că toate condițiile privind garanțiile personale (cauțiunea, lipsa antecedentelor penale, faptul că nu provine dintr-un mediu infracțional, lipsa intenției de a se sustrage procesului penal) sunt îndeplinite, astfel că instanța ar trebui să constate toate aceste lucruri și să decidă în consecință. DNA-ul contraatacă De partea cealaltă, reprezentantul DNA Constanța în instanță, a spus că, având în vedere forma agravantă reținută de procurori în comiterea faptei, faptul că inculpatul avea o calitate importantă în momentul săvârșirii ei, respectiv o funcție de control într-o instituție publică, nu se impune eliberarea sa pe cauțiune. „Faptul că el are o situație familială bună nu justifică lăsarea sa în libertate”, a spus procurorul. Mai mult decât atât, reprezentantul DNA a invocat și faptul că inculpatul a refuzat să coopereze cu organele de urmărire penală și „a încercat să susțină o variantă a nevinovăției sale”. De asemenea, DNA este de părere că Ciobanu „nu a înțeles ceva din scopul pentru care s-a luat măsura arestării, în sensul că nu recunoaște și nu regretă comiterea faptei”, în pofida evidentelor probe existente la dosar. După deliberări, instanța a respins cererea de eliberare provizorie pe cauțiune, chiar dacă Ciobanu a arătat că nu duce lipsă de bani și e ca-pabil să plătească scump (financiar vorbind) pentru libertatea sa. De ce este acuzat Ciobanu? Marius Ciobanu a fost arestat pentru 29 de zile, la data de 14 octombrie, de magistrații de la Tribunal, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, la data de 9 octombrie 2009, Marius Ciobanu, în calitatea pe care încă o avea, de director coordonator adjunct al ITM Constanța, ar fi pretins de la denunțătorul D.D., administrator al unei societăți comerciale care se ocupă cu transporturile de cereale, o sumă de bani neprecizată pentru ca, în schimb, să intervină pe lângă un subordonat de-al său care să soluționeze în mod favorabil denunțătorului o plângere referitoare la nerespectarea de către firma acestuia a legislației referitoare la raporturile de muncă. Mai exact, pe rolul ITM Constanța ajunsese o sesizare a unui fost angajat al firmei denunțătorului, care reclama că nu fusese plătit o perioadă de șapte luni. La data de 13 octombrie 2009, în jurul orei 12, Marius Ciobanu a fost surprins în flagrant de procurorii anticorupție primind suma de 2.500 lei de la denunțător. La aceeași dată, procurorii anticorupție au dispus reținerea lui pe o perioadă de 24 de ore, iar la data de 14 octombrie, Tribunalul Constanța a dispus arestarea preventivă a lui Ciobanu pentru 29 de zile. În fața anchetatorilor, inculpatul a spus că este nevinovat și că a încercat să rezolve conflictul dintre angajator și angajat pe cale amiabilă, pentru a-i degreva pe subordonații săi de o parte din sesizări.